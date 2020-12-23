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قانون في 2012 يكلف هذه الدولة المليارات بقضايا التحكيم!

الهند
الهند
ثروات

قانون في 2012 يكلف هذه الدولة المليارات بقضايا التحكيم!

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دبي - العربية.نت

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أُمرت الهند بإعادة أكثر من 1.2 مليار دولار إلى شركة كيرن إنرجي بعد أن خسرت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إجراءات التحكيم في نزاع ضريبي، وهي هزيمتها الثانية على الجباية.

وقضت محكمة تحكيم دولية بأن المطالبة الضريبية ليست مطلباً صحيحاً وطلبت من الحكومة سداد الأموال المحتجزة إلى جانب الفائدة لصالح كيرن، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واستولت الحكومة الهندية على الأرباح وقامت بحجز الأسهم لاسترداد ضرائب عن صفقات سابقة لتعديلات قانون الضرائب.

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وارتفعت أسهم كيرن للطاقة بنسبة تصل إلى 45٪ في بداية تعاملات لندن، وهي أكبر مكاسب يومية للشركة خلال 17 سنة.

يعد فوز كيرن إنرجي الخسارة الثانية للهند في التحكيم الدولي بعد أن فازت مجموعة فودافون في نزاع ضريبي دام سنوات مع الحكومة في سبتمبر بسبب طلب ضريبي مثير للجدل بقيمة 3 مليارات دولار. على عكس حالة فودافون، سيتعين على الحكومة السداد لـ كيرن.

في عام 2012، قامت الهند بتعديل قانون الضرائب بأثر رجعي، مما أعطى لنفسها القدرة على ملاحقة صفقات الاندماج والاستحواذ حتى العام 1962 إذا كان الأصل الأساسي في الهند.

وقال تشيترانغول سينها، وهو شريك في شركة دعاء أسوشيتس للمحاماة ومقرها الهند: "لقد شوش تعديل عام 2012 المياه على الجميع. وينبغي أن تؤخذ حالات فودافون وكيرن كدرس في السياسات الضريبية الرجعية المفترسة.

تلقى مستكشف النفط في المملكة المتحدة المطالبة الضريبية من السلطات الهندية في مارس 2015 بسبب إعادة هيكلة تمت في عام 2006 بينما كان يستعد للاكتتاب العام الأولي لشركة كيرن الهندية. وكانت السلطات الضريبية قد صادرت 10% من أسهم كيرن الهندية، تقدر قيمتها بنحو مليار دولار.

في عام 2011، باعت كيرن للطاقة معظم حصتها في الوحدة الهندية إلى شركة Vedanta Resources Plc للملياردير أنيل أغاروال مقابل 8.7 مليار دولار. وكانت كيرن للطاقة قد نقلت ملكية حقلها النفطي في راجستان، وهو أكبر اكتشاف بري في البلاد منذ عقدين، إلى كيرن الهند.

قدمت الشركة التي تتخذ من أدنبره مقراً لها نزاعًا بموجب معاهدة الاستثمار بين المملكة المتحدة والهند وسعت إلى التحكيم الدولي الذي بدأ في وقت لاحق من عام 2015 بسبب الخسائر الناجمة عن مصادرة استثماراتها في الهند.

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