ضفاف الساحل الغربي للسعودية تقف اليوم شاهدة على انطلاق عمل سيمتحن حدود قدرات الإنسان التصميمية والفنية في مشروع البحر الأحمر الذي سيبتكر قواعد جديدة في عالم الإنشاءات والتطوير المستدام.

وتضم المرحلة الأولى للمشروع، المقرر إنجازها عام 2022، 14 فندقاً فخماً بإجمالي 3000 غرفة، تشيّد على 5 جزر، إضافة إلى منتجعين على الساحل في منطقة الجبال والصحراء، إلى جانب مراسٍ لليخوت، ومطار مخصص للوجهة.

تطوير مستدام

ليكتمل المشروع كليا عام 2030 بـ 8000 غرفة فندقية متفرقة على 22 جزيرة من أصل 90 لتبقى الجزر الأخرى جزراً بكرا غير مطورة في بلورة لفلسفة المشروع الهادفة إلى حماية وتعزيز البيئة الطبيعية لهذه الوجهة الخلابة.





وقالت ملاك المنيع مدير مساعد لإدارة الهندسة المعمارية في شركة البحر الأحمر للتطوير "المشروع يستهدف تصاميم عصرية حديثة مستوحاة من البيئة المحيطة للمشروع مثل الجبال والكثبان الرملية والمرجان، وهي مبانٍ ذكية وخضراء تعتمد على التكنولوجيا ومندمجة مع الطبيعة وكأنها جزء منها".

تتسارع اليوم أعمال الإنشاءات في مواقع عدة في المشروع لاسيما البنى التحتية والمرافق الضرورية مع ترسية عقود فاقت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن.

52 خدمة ذكية

من جهته، قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير "ننظر الآن إلى 10 مبان يتم تشييدها من قبل شركة أمانة السعودية للمقاولات والتي قامت ببناء مصنع لها في المملكة، وهي مبانٍ مسبقة الصنع ووحدات مكتملة يتم تركيبها في الموقع كقطع اللجو".

وأحد أهم ما يميز مشروع البحر الأحمر عن غيره، كونه وجهة ذكية: تقدم لقاطنيها 52 خدمة ذكية عبر منصة إنترنت الأشياء، وتشغّل من مركز التحكم داخل المشروع لتكون جميعها مترابطة ومتكاملة. وتشمل الخدمات 12 قطاعا مختلفا تبدأ من التنقل والمباني والمرافق إلى الصحة وحتى الأمن.



وقال أحمد عالم، رئيس الإدارة الاستراتيجية في شركة البحر الأحمر للتطوير "الوجهة الذكية تعني استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة الناس في بيئة معينة وفي عدة مجالات منها النقل الذكي واستهلاك الطاقة الذكي وترشيد استهلاك الطاقة ومراقبة البيئة".

هذه الميزة تفسح للزائر عيش تجربة شخصية بالغة السلاسة وتعطي المقيم خصوصية استثنائية وتحمي في ذات الوقت كنوز المنطقة الطبيعية.

فالمشروع يشق لنفسه فعلا طريقا إبداعيا في عالم التطوير المستدام، وسيشكل تجربة فريدة من حيث التصميم والتنفيذ يحتذى بها مستقبلا في إنشاء الوجهات السياحية الفاخرة المستدامة، حيث يعيد مشروع البحر الأحمر رسم تلك العلاقة الوطيدة ما بين البناء وقاطنه وبيئته.