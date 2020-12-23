أكد دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن الشركات التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر تفاؤلاً بشأن تعافي التجارة الدولية، إذا ما تم مقارنتها مع الشركات الدولية.



وأضاف هوليت في لقاء له مع "العربية" أن 77% من الشركات في الشرق الأوسط تؤمن بعودة الأعمال التجارية، لما كانت عليه في السابق، مقارنة بثلثي الشركات العالمية.

وتابع "إذا نظرت إلى التجارة الدولية، أعتقد أنه من الإنصاف القول إن الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرك أن المضي قدماً سيكون بالتأكيد أكثر صعوبة مما كان عليه قبل 18 شهراً. لكن الحقيقة هي أن الشركات في الشرق الأوسط متفائلة".

وأضاف " 86% من الشركات في الشرق الأوسط تعتقد أنه سيكون هناك مستقبل أفضل للتجارة في العامين المقبلين، مقارنة بـ70% فقط على مستوى العالم. في الواقع، 10% فقط من الشركات في الشرق الأوسط لديها توقعات سلبية في ما يخص التجارة في العامين المقبلين، مقارنة بـ25% تقريبا إذا ما قارنا ذلك بالشركات العالمية. أعتقد أن السبب وراء ذلك هو أن الشرق الأوسط كان مبنياً على كونه سوقاً دولياً".

وأضاف هوليت" لدينا العديد من الشركات الهامة في جميع أنحاء المنطقة ليس فقط في دبي وأبوظبي بل أيضا في جميع أنحاء المنطقة، لذلك أعتقد أنه لدينا الكثير من الأسباب للتفاؤل، لأن هذه منطقة في طريقها إلى التعافي، وأعتقد أن هذا ما سيحدث في العامين المقبلين".