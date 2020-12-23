  • مباشر
اللغة

سلالة كورونا الجديدة تمحو 10 مليارات دولار من شركات اللقاحات.. ماذا حدث؟

موديرنا: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 100 %
شركة مودرنا المصنعة للقاح كورونا (أرشيفية)
فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة تمحو 10 مليارات دولار من شركات اللقاحات.. ماذا حدث؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

نشر في: آخر تحديث:

تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية ضربة قاصمة من التقارير المتعلقة بتطور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي تتسم بسرعة الانتشار في وقت لم يعرف فيه بعد على وجه اليقين مدى فاعلية اللقاحات في مواجهة تحور الفيروس القاتل، الذي يواصل حصد الأرواح على مدار الساعة.

وتراجعت أسهم Moderna و BioNTech في تداولات أمس الثلاثاء بوتيرة قوية وسط تداولات كثيفة ليشهد السهمان أسوأ أداء يومي لهم منذ تراجع الأسواق في أواخر نوفمبر الماضي مع هبوطهم 9% و5.5% على التوالي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وتراجعت أسهم شركة Pfizer هي الأخرى بنحو 1.7% لتبلغ خسائر الشركات المصنعة للقاح كورونا بفعل السلالة الجديدة نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية في جلسة واحدة وسط مؤشرات على إمكانية المزيد من الخسائر وسط حالة من الخوف تنتاب الأسواق العالمية.

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع حظر الرحلات مع بريطانيا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي يوصي برفع حظر الرحلات مع بريطانيا



وسارع العديد من الدول حول العالم نحو فرض إجراءات إغلاقات جديدة في مواجهة السلالة الجديدة من الفيروس، ما تسبب في هبوط الأسواق رغم أن نتائج اختبار فعالية اللقاحات لم تظهر عدم قدرتها على مواجهة تحور الفيروس الجديد.

وقالت شركة BioNTech إن اللقاح الخاص به سيكون فعالاً على الأرجح في مواجهة السلالة الجديدة، وإن الاختبارات قد تستغرق نحو أسبوعين للتأكد من فاعلية اللقاح، وهو ما تسبب في عودة الهدوء النسبي إلى الأسواق.

وقال محلل في مورغان ستانلي "إذا كانت اللقاحات غير فعالة فإن ذلك سيمثل ضربة قاصمة وسينعكس بالسلب على أداء الأسواق، ولكنها سترفع من مبيعات شركات اللقاحات خلال الفترة المقبلة".

وتتخذ أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والدوائية مساراً صعودياً منذ مطلع العام الجاري مع إقبال قوي من قبل المستثمرين الأفراد، بحسب ما ذكرته الوكالة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

المخرج أمير رمسيس للعربية.نت: لا أهتم بالجوائز وأراهن على الجمهور المخرج أمير رمسيس للعربية.نت: لا أهتم بالجوائز وأراهن على الجمهور
8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة 8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة

الأكثر قراءة

قصة قصة "الساحر المصري" وخنقه ابنته حتى الموت في نيويورك
جريمة أخرى جريمة أخرى "غامضة" لمصور بلبنان.. هل لها علاقة بمرفأ بيروت؟
عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة
بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها
بعد الصحة العالمية.. تأكيد أميركي حول كورونا المتحور بعد الصحة العالمية.. تأكيد أميركي حول كورونا المتحور
سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها

قبل أن تذهب

متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟
متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟

اكتشف المزيد