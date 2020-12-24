ذكرت إدارة أمن المواصلات الأميركية أن وتيرة السفر الجوي تجاوزت المليون مسافر يومياً في الولايات المتحدة طوال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت أعياد الميلاد، محطمة الرقم القياسي لعدد المسافرين في عطلة نهاية الأسبوع منذ أن اجتاح الوباء البلاد في مارس.

وعلى الرغم من أن الأرقام اليومية لا تزال أقل من نصف عدد المسافرين الذين تم تسجيلهم في العام الماضي، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن 3.2 مليون مسافر خلال أيام الجمعة والسبت والأحد تفوقوا على الأرقام التي سجلت في عيد الشكر، وهذه هي المرة الوحيدة خلال الوباء التي سافر فيها أكثر من مليون شخص من نقاط السفر الجوي لثلاثة أيام متتالية.

وتظهر هذه الأرقام القياسية أن الوباء لم يردع الكثيرين، رغم قيام مسؤولي الصحة الأميركيين بدعوة الناس إلى البقاء في منازلهم في موسم الأعياد هذا واختزال الاحتفالات. وقد شجع مركز السيطرة على الأمراض التجمعات الافتراضية واحتفال العائلات مع أفراد أسرهم فقط لتجنب انتشار العدوى.

كما حث مركز السيطرة على الأمراض في أميركا أولئك الذين يسافرون على إجراء اختبارات COVID-19 قبل وبعد، لكن تلك الاختبارات ليست إلزامية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها الأميركيون التعليمات، فخلال عيد الشكر كان عدد المسافرين عبر نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي، أي منذ بدء الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

وقد مر وقتها أزيد من مليون شخص عبر أمن المطارات الأميركية في اليوم السابق لعيد الشكر.

ووسط موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، يعد سفر مليون شخص عبر المطارات الأميركية رقماً مثيراً للقلق. لكن بالمقابل، ثمة العديد من الأميركيين الذين استجابوا لتحذيرات المسؤولين وخبراء الصحة.

يذكر أنه الولايات المتحدة اقتربت من تسجيل 19 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن 334000 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، ما يجعلها في صدارة العالم.