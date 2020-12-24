قفز الجنيه الإسترليني بأكثر من 1% مسجلاً مكاسب كبيرة فور شيوع الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليبدأ العمل به فور تنفيذ الــ"بريكسيت" مطلع العام الجديد، كما جاءت هذه الأخبار الايجابية أيضاً بالتزامن مع إعادة فرنسا فتح حدودها مع بريطانيا ما أحدث انفراجة في أزمة الشاحنات العالقة.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3% مساء الأربعاء مدعوماً بآمال الإعلان عن اتفاق تجارة قبل بدء عطلة عيد الميلاد، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي أوروبي لم تذكر اسمه قوله إن الاتفاق "كان موجوداً إلى حد كبير".

وذكرت بلومبيرغ أن المفاوضين قد وافقوا على الخطوط العريضة للصفقة وكانوا يضعون "اللمسات الأخيرة" للاتفاق.

وأدت هذه التقارير الإيجابية إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأميركي إلى 1.3524 دولار أميركي، كما ارتفع بنسبة 1% مقابل اليورو إلى 1.1087 يورو، بحسب ما رصدت "العربية.نت".

صفقة ممكنة

وكان المفاوضون من الجانب البريطاني أكثر غموضاً وتحفظاً، حيث قال مصدر كبير في مكتب رئيس الحكومة البريطانية إن الصفقة "ممكنة ولكنها غير مؤكدة".

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن قال إن زعماء الاتحاد الأوروبي يقفون على أهبة الاستعداد للموافقة على أي اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، وأضاف مارتن أنه يأمل في إبرام صفقة.

وقال لمحطة إذاعية محلية في أيرلندا يوم الأربعاء: "أعتقد أنه بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه يجب أن يكون هناك اتفاق".

وأمام المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أيام معدودة فقط للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الفترة الانتقالية للاتحاد الأوروبي. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يوم الثلاثاء إن المحادثات تمر "بلحظة حاسمة" ودعا إلى "دفعة أخيرة".

قضايا عالقة

وقال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جينريك، الأربعاء، إنه "متفائل بشكل معقول" بشأن احتمالية إبرام صفقة، لكنه قال إنه لا تزال هناك قضايا "جادة" يجب معالجتها.

وقال مارشال جيتلر، رئيس أبحاث الاستثمار في مجموعة (BDSwiss Group): "يبدو أن الاختلافات بين الجانبين تتقلص إلى قضية الصيد، وكمية الأسماك التي يتفاوضون بشأنها تشكل سمكة صغيرة.. بعض التقديرات تشير إلى أنها تصل قيمتها إلى حوالي 30 مليون يورو من الأسماك، وهذا المبلغ يتم دفعه لنقل لاعب كرة قدم من فريق إلى آخر".