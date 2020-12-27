انعكس إعلان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكّنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، بالإيجاب على أداء سهم الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول".

وأغلق سهم أرامكو السعودية على ارتفاع 0.14% عند سعر 35.05 ريال للسهم بختام التعاملات بعد أن سجل أعلى سعر خلال الجلسة عند 35.15 ريال.

وصعد سهم أرامكو بأداء قطاع الطاقة السعودي في تعاملات اليوم بنسبة ارتفاع 0.18%.

وفي الإطار ذاته، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" على ارتفاع نسبته 0.44% ما يعادل 37.98 نقطة ليصل لمستوى 8740.66 نقطة بختام التعاملات، وسط ارتفاع بالسيولة إلى 9.81 مليار ريال بعد التداول على نحو 396.8 مليون سهم.

وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غربي مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً بـ 3,2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، حيث وصل الإنتاج الأولي من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلاً يومياً، من نفس نوعية الزيت، مصحوباً بـ3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

وأوضح وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة، لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق.

كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غربي حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه، حيث تدفق الغاز من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غربي مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم.