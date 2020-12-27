تقترب مجموعة مستشفيات كليوباترا -أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في مصر من حيث عدد الأسرّة- من التوصل إلى اتفاق للاندماج مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية المنافسة في واحدة من أكبر صفقات الرعاية الصحية في إفريقيا هذا العام.

كشفت مصادر مطلعة على الصفقة أنه تم تقييم مجموعة ألاميدا بقيمة بين 450 و500 مليون دولار متضمنة الديون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

آلية التمويل

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مجموعة كليوباترا تخطط لتمويل عملية الشراء جزئياً من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل لصالح المساهمين الرئيسيين في شركة ألاميدا التي يسيطر عليها المساهم فهد خاطر.

سيصبح فهد خاطر، مؤسس شركة ألاميدا، ثاني أكبر مساهم في الكيان الجديد بحصة متوقعة تبلغ حوالي 25% بعد الصفقة. وقالت المصادر إن المناقشات وصلت إلى مرحلة متقدمة، ومن المحتمل أن تتوصل الشركات إلى اتفاق في الأيام القليلة القادمة.

وقد نمت كليوباترا، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 458 مليون دولار، من خلال عمليات الاستحواذ منذ أن أنشئت في عام 2014. وتدير الشركة 6 مستشفيات تضم ما يقرب من 800 سرير في المجموع، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت.

وتشمل شبكة ألاميدا 3 مستشفيات في القاهرة، إضافة إلى مراكز التشخيص والعيادات الخارجية ومرافق الرعاية المتخصصة.