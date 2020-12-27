بعد أن وصل سعر "بيتكوين" إلى 25,000 دولار يوم الجمعة و26 ألفاً يوم السبت ارتفع سعر بيتكوين إلى 27666 دولارا خلال منتصف تعاملات اليوم بنمو تجاوز 11% خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت العملة المشفرة ارتفاع في قيمتها السوقية بأكثر من 270% منذ بداية العام لتتخطى قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تخطت القيمة السوقية للعملة المشفرة "بيتكوين" العديد من الشركات العملاقة المدرجة في البورصات الرئيسية عالمياً، حيث حلت في المرتبة السابعة بين أكبر الشركة المتداولة، بقيمة سوقية 512.3 مليار دولار بين علي بابا (545.4 مليار دولار)، وتينسنت القابضة (509.7 مليار دولار)، وفقًا لبيانات Statista.

تتجه الأنظار إلى قيادة المستثمرين المؤسسين الصعود القياسي للعملة المشفرة، من بينها ضخ شركة أنتوني سكاراموتشي 25 مليون دولار في بيتكوين، و"سكاي بريدج كابيتال" نفس المبلغ تقريباً مطلع ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تخصيص غوغنهايم 10% من أصول صناديق البالغ 5 مليارات دولار في بيتكون.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جنباً إلى جنب مع بنوك مركزية أخرى، بطباعة الأموال مع التخلي عن محاولة درء أسوأ الآثار الاقتصادية للوباء.

وينظر الكثيرون إلى هذه الإجراءات على أنها عوامل محفزة محتملة للتضخم وسيئة للدولار الأميركي، وكلاهما يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة لـ بيتكوين.