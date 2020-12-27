الملياردير المستثمر ستانلي دروكنميلر أحد المستثمرين الأسطوريين في كل العصور، حيث عمل وزميله جورج سوروس معاً لسنوات وأسسا تاريخاً في تحقيق مكاسب ضخمة من اتجاهات الاقتصاد الكلي.

راهن المستثمران الأسطوريان ضد الجنيه الإسترليني في عام 1992 مما أدى إلى تحقيق أرباح هائلة، كما راهن في عام 2015 على "أمازون" في الوقت الذي سعى مدير صندوق التحوط ديفيد اينهورن لتقليل فرص الشركة بالصعود، كما كان لديه رؤية مغايرة لتوقعات وارن بافيت حول أسهم IBM والتي كان يتوقع هبوطها في حين رفع بافيت وزن الشركة في محفظته وثبت صحة رأي دروكنميلر مرة أخرى.

ورغم الصعود العنيف لبعض الأسهم خلال عام 2020، إلا أن دروكنميلر يدعي أنه ليس من الحكمة التركيز على أسهم القيمة بدلاً من أسهم النمو وسط اكتشاف لقاح كورونا.

تشمل محفظة مكتب عائلة دوكين، التي ينتمي إليها الملياردير ستانلي دروكنميلر 61 سهما بقيمة 3.4 مليار دولار، دخل دروكنميلر في 16 سهماً جديداً خلال الربع الثالث، فيما رفع استثماراته في 18 شركة قائمة في المحفظة، كما تم بيع حصص في 27 سهماً وتخفيض المراكز في 14 سهماً.

وقال الملياردير دروكنميلر، مؤخراً إنه يمتلك بيتكوين ويتوقع أن تصعد بقوة في الأيام المقبلة، في ظل سياسات التيسير الكمي الذي تنتهجه البنوك المركزية عالمياً وارتفاع مستويات التضخم ما سيفيد كلاً من الذهب وبيتكوين.

وتأتي محفظة الأسهم المفضلة لدى عائلة دوكين مرتبة صعودياً، وفقاً لما ذكره موقع "Insider Monkey"، واطلعت عليه "العربية.نت".

10. JD.com

شركة التجارة الإلكترونية الصينية، هي عاشر أكبر الأسهم القابضة لمحفظة مكاتب عائلة ستانلي دروكنميلر الأسطورية، حيث تمثل 3.43% من المحفظة الإجمالية. ويسعى المستثمر الملياردير إلى توليد عائدات من أحد أسهم النمو الأعلى أداءً حيث حولت الجائحة تركيز المستهلك بشكل كبير نحو منصات التجارة عبر الإنترنت.

قفزت إيراداتها في الربع الثالث بنسبة 29% على أساس سنوي، في حين ارتفعت حسابات العملاء النشطة السنوية بنسبة 32% إلى 441.6 مليون في الأشهر الـ12 التالية.

9. شركة ستاربكس

سلسلة المقاهي ستاربكس كوربوريشن، من بين أفضل الأسهم للشراء وفقا لـدروكنميلر، حيث رفع مكتب عائلة دوكين حصته بنسبة 61% في شركة ستاربكس خلال الربع الثالث. وتمتلك الشركة حالياً 1.4 مليون سهم من أسهم ستاربكس، تمثل 3.65% من المحفظة.

وكان أداء أسهم ستاربكس ضعيفاً هذا العام وسط سياسات النأي الاجتماعي والإقفال. ومع ذلك، رأى دروكنميلر أن الأداء الضعيف فرصة شراء على المدى الطويل.

8. شركة باريك غولد

استثمرت عائلة ستانلي دروكنميلر، بقوة في الذهب على مدى الربعين الماضيين، كما أنه يعتقد أن قيمة الدولار الأميركي ستنخفض وتدعم سعر الذهب في السنوات المقبلة، ويملك مكتب دوكين العائلي حاليا 4.8 مليون سهم من شركة باريك غولد بقيمة 136 مليون دولار، حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 200% خلال أخر 5 سنوات.

7. بن للألعاب

تعد شركة الكازينوهات والألعاب Penn National Gaming من بين أكبر عمليات شراء الأسهم في ستانلي دروكنميلر خلال الربع الثالث.

يسعى المستثمر الملياردير إلى تحقيق أرباح من الطلب المتزايد على أنشطة ألعاب الفيديو. بعد بدء مركز في الربع الثاني، قام بزيادة حصته بنسبة 80% في شركة بن ناشونال خلال الربع الثالث.

ارتفعت أسهم شركة الألعاب العملاقة أكثر من 200% منذ بداية هذا العام. ويقول بعض محللي السوق إنها مجرد بداية لقصة النمو.

6. نيتفليكس

باع ستانلي دروكنميلر 10% من حصته في الربع المنتهي في شهر سبتمبر للاستفادة من المكاسب وتحريك النقد نحو الفرص الناشئة الأخرى.

على الرغم من ذلك، فإن المستثمرين يؤمنون بالأساسيات المستقبلية لشركة البث حيث لا تزال Netflix تمثل 4.04% من محفظة العائلة.

وأضافت نتفليكس 28.1 مليون عضوية مدفوعة في الأشهر التسعة الأولى من العام، متجاوزة 27.8 مليون عضو أضافتها لعام 2019 بالكامل. وتتوقع الشركة إضافة 6 ملايين عضوية مدفوعة عالمياً خلال الربع الرابع ليصل إجمالي الاشتراكات على منصتها إلى 200 مليون مشترك.

5. سي ليمتد

تمثل الشركة حالياً 4.39% من المحفظة التي بقيمة 151 مليون دولار. وهي خامس أكبر شركة في محفظة عائلة دروكنميلر.

ارتفع سعر سهمها إلى ما يقرب من 420% في الأشهر الاثني عشر الماضية، وذلك بفضل الطلب القوي.

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية لألعاب القمار، والتي تصنف من شركات التكنولوجيا المالية عن نمو في الإيرادات بنسبة 100% خلال 9 أشهر مقابل عام 2019، فيما تتوقع بأن تزيد إيرادات العام بأكمله بنسبة 119% عن العام المالي 2019.

4. علي بابا

رأى مكتب عائلة دروكنميلر أسهم علي بابا فرصة شراء لتصل إجمالي استثمارات الشركة في علي بابا إلى 160 مليون دولار كرابع أكبر الأسهم القابضة من محفظة دروكنميلر.

ارتفع سعر سهم علي بابا بنسبة 20% فقط حتى الآن في السنة المالية 2020 على الرغم من النمو القوي في الإيرادات والمستخدمين النشطين.

3. تي موبايل الولايات المتحدة

شركة خدمات الاتصالات اللاسلكية تي موبايل الولايات المتحدة من بين أفضل الأسهم أداء هذا العام بالنظر إلى المكاسب الهائلة في أسعار الأسهم.

أنشأ الملياردير ستانلي دروكنميلر لأول مرة حصة في تي موبايل الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام ووسع حصتها بنسبة 26% خلال الربع الثالث.

قفزت أسهم تي موبايل الولايات المتحدة بنسبة 70% هذا العام، مما مدد مكاسب السنوات الخمس إلى 250%. ونمت إيراداتها في الربع الثالث إلى 19 مليار دولار بنمو 74% على مدار العام.

2. أمازون

أكبر عملاق للتجارة الإلكترونية في العالم الأمازون هي من بين أكبر المستفيدين من هذا الوباء ومع تحول المستخدمين نحو منصات التجارة الإلكترونية.

تمتلك عائلة دوكين، حاليًا 86,717 سهمًا من أسهم أمازون بقيمة 273 مليون دولار، تمثل 7.93% من المحفظة.

ارتفعت أسهم أكبر شركة عملاقة للتجارة الإلكترونية بنسبة 80% هذا العام، مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات. حققت أمازون 96 مليار دولار في إيرادات الربع الثالث، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 37.3% على مدار العام.

1. شركة مايكروسوفت

يستمر الاستثمار الطويل الأمد في شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا في توليد عوائد هائلة للملياردير دروكنميلر، حيث تبلغ قيمة الاستثمار المخصصة لأسهم مايكروسوفت 550 مليون دولار تمثل 16.15% من المحفظة الإجمالية.

استثمر مكتب عائلة دروكنميلر في عملاق التكنولوجيا لأول مرة في عام 2015. وقد زادت الشركة حصتها بنسبة 46% في الربع الأخير.

تمتلك شركة مايكروسوفت القدرة على توليد عوائد مستدامة للمستثمرين على الرغم من عدم اليقين في السوق. ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة بنسبة 40% في الأشهر الاثني عشر الماضية وارتفعت بنسبة 290٪ في السنوات الخمس الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أيضا عوائد ضخمة للمساهمين في شكل عوائد نقدية. ويبلغ متوسط معدل نمو أرباح الأسهم لمدة خمس سنوات حوالي 10%.