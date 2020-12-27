كشفت تقارير حديثة أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة "أسترازينيكا"، مع جامعة "أكسفورد" من المتوقع أن يكون فعالاً ضد سلالات كوفيد-19 المتحولة، بما في ذلك تلك المكتشفة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، باسكال سوريوت: "حتى الآن، نعتقد أن اللقاح يجب أن يظل فعالاً. وفقاً لما نقله موقع "Business Insider"، عن صحيفة "صنداي تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال للصحيفة: "لكننا لا نستطيع أن نكون متأكدين، لذلك سنختبر ذلك".

وكان الجيل الأول من الفيروس، الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة، قد تحور 23 مرة، وتشير التقديرات إلى أن السلالة المتحورة قد تكون أسرع 70% في الانتشار، حيث أصاب بالفعل حوالي 40،000 شخص في المملكة المتحدة بحلول منتصف الأسبوع.

ومع انتشار السلالات، أغلقت نحو 40 دولة أبوابها أمام الزوار من المملكة المتحدة.

ووقعت حكومة المملكة المتحدة صفقات لـ100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، الذي تم تطويره بالشراكة مع جامعة أكسفورد، حيث يعد لقاح أسترازينيكا أكبر طلب منفرد من الحكومة، التي وقعت صفقات لـ 357 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة.

حتى عشية عيد الميلاد، تلقى حوالي 617,000 شخص في المملكة المتحدة جرعات من لقاح فايزر، وفقا للإحصاءات الرسمية.