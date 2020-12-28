لقد مرت "بيتكوين" بعام مذهل عكس رياح الاقتصاد العالمي المنهك جراء فيروس كورونا. وفي عام استثنائي وبينما قفزت أمس فوق 26000 دولار، بات مؤيدو العملة الرقمية الأكثر شهرة متفائلين للغاية فيما يتعلق بأداء الأصول المشفرة في عام 2021 المشرف على البدء.

منذ أن بدأت تكتسب الشعبية، حاول العديد من الأشخاص التنبؤ بالسعر المستقبلي لأصل العملة المشفرة. على سبيل المثال، ومع ارتفاع "بيتكوين" على مدار هذا العام القريب من الانتهاء، قام باحثون من finder.com باستطلاع آراء 47 خبيراً في مجال العملات المشفرة حول توقعات الأسعار لعام 2021.

تم الانتهاء من استطلاع finder.com قبل أن تتخطى "بيتكوين" حيز 20 ألف دولار، حينها قال معظم أعضاء اللجنة (58٪) أن الاتجاه الصعودي سيستمر على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2021.

ووفقًا للاستطلاع، توقع أعضاء اللجنة أن يتضاعف سعر "بيتكوين" بحلول نهاية 2021. كما قدر المشاركون في استطلاع finder.com أيضاً متوسط سعر عند 51951 دولارًا لكل "بيتكوين"، على الرغم من أن 52٪ من أعضاء اللجنة يرجحون أن تشهد العملة الرقمية انخفاضاً حاداً بعد الذروة.

"ارتفاعات لا يمكن تصورها"

في منتصف نوفمبر، توقع الملياردير ومؤسس Galaxy Digital مايك نوفوغراتز، أن تصل قيمة "بيتكوين" إلى 65 ألف دولار خلال عام 2021.

وقد توقع نوفوغراتز هذا النطاق السعري في معرض تقديم بعض النصائح لنجمة "Game of Thrones" مايسي ويليامز، التي كانت تتساءل عما إذا كان يتوجب عليها شراء "بيتكوين".

وقد غرد حينها: "اشتريت المزيد من BTC الليلة الماضية بسعر 15800.. إنها ستصل إلى 20 ألفاً وإلى 65 ألفاً.. أرى الكثير من المشترين الجدد وهناك القليل جداً من المعروض.. نعم، اشتريها".

وقدم المحلل مايك ماكجلون من "بلومبرغ" أيضاً بعض توقعاته لأسعار "بيتكوين" المستقبلية، قائلاً إنه بحلول عام 2022، يمكن أن تصل العملة الرقمية إلى 170 ألف دولار.

بحلول نهاية عام 2021، سيتم تداول "بيتكوين" بسعر 318000 دولار، هذا وفقاً لتوقعات أحد المدراء التنفيذيين في Citibank، توم فيتزباتريك، الذي قال إن "بيتكوين" ستشهد على الأرجح "ارتفاعات لا يمكن تصورها تليها تصحيحات مؤلمة". علاوة على ذلك، قال المسؤول في Citibank إن "بيتكوين هو الذهب الجديد مع قيود أقل".

هذا الصيف، توقع سيمون ديديك، المؤسس المشارك لشركة تحليل العملات المشفرة Blockfyre، أن يصل سعر "بيتكوين" إلى 150 ألف دولار.

وخلال مقابلة في 6 مايو 2020، توقع الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Creek العملاقة لإدارة رأس المال، مارك يوسكو، أن تصل عملة "بيتكوين" بسهولة إلى 100000 دولار في 2021 أو 2022. وأثناء المناقشة، أصر يوسكو أيضاً على أن سعر "بيتكوين" قد يصل إلى 400 أو 500 ألف دولار!

وصرح يوسكو في ذلك الوقت: "إذا توصلنا إلى معادلة الذهب، بمعنى أن القيمة السوقية لعملة بيتكوين تساوي القيمة السوقية للذهب، وهو ما أعتقد أنه منطقي تماماً، يمكنك بسهولة رؤية سعر يتراوح بين 400 ألف دولار و500 ألف دولار في وقت ما".

"في اتجاه الصفر"!

في المقابل، لا يبدو أن الجميع متحمسين بشأن القيمة المستقبلية لعملة "بيتكوين"، حيث يعتقد كاتب العامود المالي في Seeking Alpha أنطون وولمان أن "بيتكوين لا قيمة لها وستذهب في اتجاه الصفر".

من جانبه، أخبر أوليفر كام، المساهم المالي لصحيفة The Times UK، قراءه بأن "العملات المشفرة هي بدعة من الأفضل تجنبها، على الرغم من قبول Paypal لبيتكوين".

وكتب كام عندما كان يتم تداول "بيتكوين" مقابل 12931 دولارًا: "العملات المشفرة لا تنتمي إلى محفظتك.. السبب هو أنك لا تستطيع أن تقدرها. الأصل الذي لا يحقق تدفقًا نقديا افتراضيًا - مثل السندات التي تدفع فائدة، أو الأسهم التي تدفع أرباحًا، أو الممتلكات التي توفر دخلًا من الإيجار - هي مجرد مقامرة"، مضيفاً: "بكل الوسائل، انخرط فيها، مثل الركل على عجلة الروليت للترفيه، لكن كن مستعدًا لخسارة حصتك بالكامل".

من ناحية أخرى، يعتقد منشئ نموذج السعر المسمى Stock-to-flow والذي يستخدم اسم "Plan B" على "تويتر" أن سعر "بيتكوين" قد يصل إلى 100 ألف دولار بحلول ديسمبر 2021. وقد غرد قائلاً: "حركة سعر بيتكوين الحالية جيدة، لكننا ننتظر قفزة حقيقية".

بشكل عام، هناك الكثير من التوقعات "الصعودية" من المؤيدين، وبالطبع يعتقد المنتقدون أن أصل العملة المشفرة لا يزال عديم القيمة.

وفيما توقع عدد من الخبراء والمديرين التنفيذيين والنقاد أسعاراً مكونة من ست خانات للعملة الرقمية في المستقبل، من المحتمل أن يكون هناك دائماً منتقدون، مثل الخبير الاقتصادي ومدير صندوق التحوط مايك داو، الذي قام بالتغريد في وقت سابق من هذا العام بأن "بيتكوين قد انتهت.. #ارقد_بسلام".