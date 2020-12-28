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بعد ألمانيا..تسلا تسعى لتصنيع سياراتها بالهند

تسلا مناسبة
تسلا
تسلا

بعد ألمانيا..تسلا تسعى لتصنيع سياراتها بالهند

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العربية.نت - محمود القصاص

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بعدما سعت شركة "تسلا" لإنشاء مصنع خاص لسياراتها في ألمانيا والذي من المقرر افتتاحه خلال العام المقبل، تسعى الشركة إلى إقامة مصنع جديد في الهند.

وقال وزير النقل الهندي، نيتين جادكاري، لصحيفة "انديان اكسبريس" الوطنية اليوم الاثنين، إن شركة تسلا سوف تأتي إلى الهند في أوائل العام القادم، حسب ما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف الوزير أن شركة صناعة السيارات الكهربائية ستبدأ بالمبيعات ثم قد تنظر إلى التجميع والتصنيع بناء على رد فعل السوق.

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وحرصت الهند على الحد من اعتمادها على النفط والحد من التلوث، ولكن جهودها لتعزيز السيارات الكهربائية تعثرت بسبب نقص الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية مثل محطات الشحن.

سيكون النموذج الأول الذي سيتم إطلاقه هو الموديل 3، وهو الأرخص بين سيارات تسلا، حيث تبدأ الأسعار من 74,739 دولارا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يوم الأحد، أن الهند ستكون وجهة تسلا في عام 2021 في رد عبر تويتر، إلا أنه قال إن ذلك لن يكون في يناير.

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