أطلق الخبراء في سيلكون فالي على الأسبوع الثاني من ديسمبر "أسبوع الاكتتاب العام الأكثر جنونًا" في مجال التكنولوجيا في أكثر الأعوام تقلباً منذ عقود خاصةً بعد اكتتاب كل من doordash و AirBNB و c3.Ai.



إذ فاق الاكتتاب العام الأولي الذي طال انتظاره لشركة DoorDash التوقعات، وحققت الشركة مكاسب بنسبة 85% تقريبا خلال الساعات الأولى من بداية الإدراج.

وارتفع سعرُ السهم من 102 ليغلق عند 189 دولاراً في نهايةِ اليوم الأول. ولكنّ منحنى سعرِ السهم يتجه نزولاً بعد سعرِ الإغلاقِ الأول ليغلق عند 158 دولاراً الخميس.

وبلغ تقييم الشركة بحسب الطرح الأولي 39 مليار دولار، وجمعت 3.1 مليار دولار من هذا الاكتتاب.

تليها شركة Airbnb لحجوزات شقق العطلات، حيث جمعت3.7 مليار دولار من طرحها الأولي، ما يجعلها أكبر اكتتاب عام في الولايات المتحدة في 2020.

وأغلقت أسهمها عند 144.71 دولار لكل سهم في أول أيام الطرح ، من 68 دولاراً الذي حددته الشركة بداية الطرح، وبلغ تقييم الشركة بحسب الطرح الأولي 47 مليارَ دولار.

أيضاً Palantir، تقدم مجموعة من التطبيقات لتحليل المعلومات وتوظيفها في محاربة الاحتيال الـ CIA كانت من أوائل المستثمرين لبضع سنوات.

تم طرحُها من خلال الإدراج المباشر، وافتتح سهمها في اليوم الأول من التداول عند 10 دولارات، أي أعلى بـ 38% من سعرها المرجعي.

ومع ذلك، فقد أغلق اليوم الأول والثاني من التداول تحت علامة 10 دولارات، ولكن تغير ذلك بسرعة وأغلق سهم Palantir عند 27.75 دولار يوم الخميس.

وبلغ تقييم الشركة بحسب الطرح الأولي 22 مليار دولار.

Snowflake أكبرُ طرح عام أولي لشركة برمجيات أو Software على الإطلاق، حيث جمع الطرح نحو 3.4 مليار دولار. وأغلق السهمُ أولَ يوم تداول عند 112% أعلى من سعر الاكتتاب العام، ليبلغ 323 دولار في آخر تداولاته من 4 دولارات من سعر الاكتتاب.

وبلغ تقييم الشركة بحسب الطرح الأولي 33.2 مليار دولار.