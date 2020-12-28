إذا كنت تعبت من العمل من المنزل، فإن سلسة فنادق "Hyatt" ستتيح لك قضاء يومك في العمل من إحدى غرف الفندق في خيار جديد "المكتب لليوم".

قالت شركة سلاسل الفنادق العالمية "حياة" ومقرها شيكاغو إنها تقدم برنامجاً يسمح للضيوف بقضاء يومهم في العمل في أحد فنادقها بدءاً من 65 دولاراً في اليوم، حيث سيتم توفير الخدمة في أكثر من 400 فندق في جميع أنحاء أميركا الشمالية، وسيتم العمل بالخدمة الجديدة حتى 31 مايو 2021.

يمكن للضيوف تسجيل الوصول مبكراً حتى الساعة 7 صباحاً والمغادرة في الساعة 7 مساءً، حيث سيحصلون على إمكانية الوصول إلى شبكة WiFi والطابعات وأجهزة الفاكس ووسائل الراحة الفندقية الأخرى مثل الجيم والمسبح. وفقاً لما ذكره موقع "Biz Journals"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفقًا لـ "حياة"، فإن الفكرة تأتي لمنح الناس تغييراً في المشهد من المكتب المنزلي وطريقة للعمل في بيئة خاصة هادئة، حيث قال نائب الرئيس الأول للخدمات التجارية في سلسلة Hyatt، أسد أحمد، "من خلال الاستماع المستمر إلى أعضائنا وضيوفنا، نتفهم ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم، فهم يعطون الأولوية للرفاهية الآن أكثر من أي وقت مضى ويريدون المزيد من المرونة وطرقاً جديدة مبتكرة لتجنب الإرهاق".

يأتي العرض الجديد مع استمرار جائحة Covid-19 في ضرب صناعة الضيافة بشكل خاص. حتى مع ظهور لقاحات فيروس كورونا، فقد لا تتعافى صناعة الفنادق حتى عام 2023، وفقاً لتقرير S&P Global Ratings. والذي أشار إلى انخفاض الإيرادات السنوية لكل غرفة متاحة بنسبة 50% في عام 2020.