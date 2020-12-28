في خضم الضغوط التي يتعرض لها سهم شركة "علي بابا" في أعقاب فشل طرح "آنت غروب"، اتجهت الشركة الصينية العملاقة التابعة لقطب الأعمال الصيني، جاك ما، نحو زيادة حجم برنامجها لشراء الأسهم بنحو 6 مليارات دولار من مستوى 4 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.



وقالت الشركة اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على زيادة مدة برنامجها لشراء الأسهم حتى نهاية 2022 في وقت كانت الشركة قد بدأت فيه بالفعل في شراء أسهمها المتراجعة خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد الفشل المفاجئ لطرح الذراع المالية للمدفوعات الإلكترونية التابعة لـ جاك ما في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.





وتراجعت أسهم شركة "علي بابا" بنحو 30% من ذروة صعودها خلال العام الجاري منذ أواخر أكتوبر الماضي مع تشديد السلطات الصينية الرقابة على شركات التجارة الإلكترونية واتهامات جرى توجيهها للشركة بالاحتكار.



ويوم الخميس الماضي، أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة الاحتكار في شركة "علي بابا" وقالت السلطات إنها ستحقق في السلوك الاحتكاري المزعوم من قبل الشركة مع ادعاءات جرى توجيهها للشركة بمنع التجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.



وأمس الأحد، طالبت السلطات الصينية عبر بيان صادر عن المركزي الصيني شركة "آنت غروب" بإعادة النظر في نموذج أعمالها بمجال التكنولوجيا المالية مع التركيز على مجال المدفوعات المالية الأمر الذي قد يمثل تهديدا خطيرا للنمو والعمليات في درة التاج لدى قطب الأعمال الصيني، جاك ما.