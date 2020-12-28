فقد قطب الأعمال الصيني جاك ما نحو 3.9 مليار دولار من ثروته، اليوم الاثنين، بعد تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 8% في بورصة هونغ كونغ، عقب مزاعم احتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة "آنت غروب"، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار.

ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين، فيما احتل صدارة المليارديرات الأكثر خسارة، في مؤشر بلومبرغ اليوم الاثنين.

ويأتي انخفاض ثروة جاك ما، مع تراجع أسهم شركة "علي بابا" بنسبة 17.4% خلال أسبوع، بعد أن بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة "علي بابا" بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ "اتفاقية التعامل الحصري"، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.

ولم تفلح محاولات شركة علي بابا في كبح جماح تراجع أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022، في الوقت ذاته وجه مؤسس علي بابا انتقادات للتحركات الحكومية المعادية للمجموعة، وفقا لقوله، مضيفاً أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو.

ويمتلك جاك ما نحو 4.2% من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10% من "آنت غروب"، وفقاً بلومبرغ.