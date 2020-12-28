حظرت اليابان دخول الرعايا الأجانب من 152 دولة مع وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى أراضيها واستمرار عدد الحالات في الارتفاع.

تم اكتشاف السلالة الجديدة والأكثر عدوى من فيروس كورونا، والتي يعتقد أنه تم اكتشافها لأول مرة لأحد الأشخاص العائدين من المملكة المتحدة. وفقاً لما ذكره موقع "Travel Daily Media"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما ذكرت صحيفة Japan Times، أن اليابان أبلغت عن 5 حالات مصابة بالسلالة المتحولة قادمة من المملكة المتحدة، في ديسمبر. وصلت حالتان إلى مطار هانيدا بطوكيو، بينما وصلت الحالات الثلاث الأخرى إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا.

ونشرت وزارة الخارجية اليابانية إعلانًا في 26 ديسمبر: "في الوقت الحالي، يُرفض المواطنون الأجانب الذين أقاموا في أي من البلدان / المناطق الـ 152 التالية في غضون 14 يومًا قبل تقديم طلب الهبوط من دخول اليابان بموجب المادة 5، الفقرة (1)، البند (الرابع عشر) من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، ما لم يتم العثور على ظروف استثنائية خاصة".

وفي الوقت نفسه، يتم تطبيق قواعد أكثر صرامة أيضًا على المواطنين اليابانيين الذين يصلون إلى اليابان. أولاً، لم يعد السكان معفيين من الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وتم تطبيق إجراءات صحية جديدة تشمل: مراعاة المواطنين اليابانيين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا الحجر الصحي الذاتي لمدة ثلاثة أيام في مكان معين. على أن يتم إجراء اختبار كوفيد-19 في اليوم الثالث، ومع نهاية يوم غد الثلاثاء سيطلب من جميع القادمين من الخارج تقديم اختبار كورونا قبل 72 ساعة لدخول اليابان.