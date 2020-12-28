  • مباشر
اللغة

اليابان تحظر السفر مع 152 دولة

حظر السفر
اليابان تحظر السفر للقادمين من 152 دولة
فيروس كورونا

اليابان تحظر السفر مع 152 دولة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حظرت اليابان دخول الرعايا الأجانب من 152 دولة مع وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى أراضيها واستمرار عدد الحالات في الارتفاع.

تم اكتشاف السلالة الجديدة والأكثر عدوى من فيروس كورونا، والتي يعتقد أنه تم اكتشافها لأول مرة لأحد الأشخاص العائدين من المملكة المتحدة. وفقاً لما ذكره موقع "Travel Daily Media"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما ذكرت صحيفة Japan Times، أن اليابان أبلغت عن 5 حالات مصابة بالسلالة المتحولة قادمة من المملكة المتحدة، في ديسمبر. وصلت حالتان إلى مطار هانيدا بطوكيو، بينما وصلت الحالات الثلاث الأخرى إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا.

كورونا يُنعش الدفع بالبطاقة والغالبية لن تعود لـ قصص خاصة فيروس كورونا كورونا يُنعش الدفع بالبطاقة والغالبية لن تعود لـ"الكاش"

ونشرت وزارة الخارجية اليابانية إعلانًا في 26 ديسمبر: "في الوقت الحالي، يُرفض المواطنون الأجانب الذين أقاموا في أي من البلدان / المناطق الـ 152 التالية في غضون 14 يومًا قبل تقديم طلب الهبوط من دخول اليابان بموجب المادة 5، الفقرة (1)، البند (الرابع عشر) من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، ما لم يتم العثور على ظروف استثنائية خاصة".

وفي الوقت نفسه، يتم تطبيق قواعد أكثر صرامة أيضًا على المواطنين اليابانيين الذين يصلون إلى اليابان. أولاً، لم يعد السكان معفيين من الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وتم تطبيق إجراءات صحية جديدة تشمل: مراعاة المواطنين اليابانيين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا الحجر الصحي الذاتي لمدة ثلاثة أيام في مكان معين. على أن يتم إجراء اختبار كوفيد-19 في اليوم الثالث، ومع نهاية يوم غد الثلاثاء سيطلب من جميع القادمين من الخارج تقديم اختبار كورونا قبل 72 ساعة لدخول اليابان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي  بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي 
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ

الأكثر قراءة

أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي
مصر.. إيداع مصر.. إيداع "طفل المرور" داراً للرعاية والحبس عاماً لأصدقائه
هدف هدف "قاتل" للسومة يقود الأهلي للفوز على الرائد
اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي

قبل أن تذهب

هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!
هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!

اكتشف المزيد