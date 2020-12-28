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المملكة المتحدة تقر لقاح "أسترازينيكا" الأسبوع المقبل

أسترا زينيكا
لقاحات أسترازينيكا -أكسفورد
لقاح كورونا

المملكة المتحدة تقر لقاح "أسترازينيكا" الأسبوع المقبل

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دبي - العربية.نت

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من المتوقع أن تتم الموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة أسترازينيكا - وجامعة أكسفورد، في المملكة المتحدة في الأيام المقبلة.

وأكد مسؤولون حكوميون أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ستوافق قريبا على اللقاح، قائلين إن الإعلان قد يأتى فى أقرب وقت من يوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، فيما ذكرت صحيفة صنداى تليغراف أن الموافقة قد تأتي في وقت مبكر من يوم الاثنين حيث يستعد العاملون في مجال الرعاية الصحية لإدارة جرعات اللقاح.

من المرجح أن يتم طرح لقاحات أسترازينيكا الأسبوع المقبل إذا تمت الموافقة عليها في الأيام القليلة المقبلة، وسوف تضاف إلى لقاح فايزر-بيونتيك، الذي تم منحه حتى الآن إلى 600,000 في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لقاح كورونا تعبيرية
لقاح كورونا تعبيرية

في سياق مشابه قالت وزارة الصحة السعودية إنها ستحصل على 3 ملايين جرعة من لقاحات فايزر-بيونتيك" قبل مايو المقبل، كما ذكر مراسلون أن الوزارة ستقر لقاحات أخرى بعد خضوعها للاختبارات.

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