كشف الرئيس التنفيذي في كابيتال بنك الأردني، داوود الغول، في مقابلة مع "العربية"، أن قيمة صفقة الاستحواذ على أصول بنك "عودة" اللبناني في الأردن والعراق ستتراوح بين 60 و65 مليون دولار.

وقال الغول: "حصلنا على جميع الموافقات من الجهات الرقابية لشراء أصول عودة"، مشيرا إلى أن البنك قادر على تمويل هذه الصفقة من مصادره الذاتية "ولا داعي للاقتراض".

وردا على سؤال، أوضح أن هذه الصفقة تأتي في إطار شراء أصول بنك "عودة" في العراق والأردن ولا علاقة لذلك بالاسم التجاري لبنك عودة.

وتابع قائلا: "سنحافظ على كافة التعاقدات للعملاء في فروع بنك عودة بالأردن والعراق، وكذلك الكوادر والموظفين في هذه الفروع تحت مظلة كابيتال بنك".

وشدد على أن هذه الصفقة ستعزز المركزي التنافسي للبنك وترفع حجم الأصول إلى 5 مليارات دولار، وتوفر فرصة لتوسع كابيتال بنك في قطاع التجزئة في سوقي العراق والأردن.

وعن تداعيات كورونا على القطاع المصرفي الأردني، قال إن البنوك الأردنية ليست بعيدة عن التأثيرات التي طالت البنوك في كافة الدول، مشيرا إلى أن المصارف الأردنية قد أخذت مخصصات لمواجهة تداعيات كورونا والمركزي الأردني أخذ عدة إجراءات لزيادة السيولة ومساعدة القطاع في مواجهة الأزمة.

وتوسع بنك عوده في الأردن والعراق في إطار مسعى إقليمي قوي قبل أن تعصف بلبنان أزمة مالية كبيرة أصابت بنوكه بحالة من الشلل، مما دفع بعضا منها إلى بيع أصول.

وكان بنك المال المعروف باسم "CAPITAL BANK" في الأردن، قد وقع في سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية غير ملزمة وحصرية للاستحواذ على الأعمال المصرفية لفروع الأردن والعراق لبنك عوده اللبناني، وإجراء دراسة نافية للجهالة لكافة المناحي المتعلقة بالصفقة.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، أعلن عن محادثات حصرية للاستحواذ على أنشطة بنك عوده اللبناني في مصر، وسط اتجاه البنوك اللبنانية للتخارج من عدة دول للتوافق مع تعليمات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.