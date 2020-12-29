  • مباشر
اللغة

السعودية.. استقرار الاحتياطي العام وارتفاع الحساب الجاري 3.7%

وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. استقرار الاحتياطي العام وارتفاع الحساب الجاري 3.7%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقر الاحتياطي العام للحكومة السعودية عند 420.347 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2020، للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفع حساب جاري الحكومة بنسبة 3.76% ليصل إلى 54.598 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2020، مقارنة بنحو 52.62 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2020، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وتجاوزت ودائع واحتياطيات الحكومة لدى "ساما"، مستهدفات وزارة المالية قبل شهر واحد من نهاية 2020، وفي تقريرها عن ميزانية السعودية 2021، توقعت وزارة المالية السعودية، المحافظة على رصيد الاحتياطيات الحكومية حسب المعلن في ميزانية العام 2020، عند 346 مليار ريال.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد صرح في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن الحكومة ستعتمد على عدة مصادر متنوعة لسد العجز، أولها الاحتياطيات الحكومية ولا نرغب بالسحب منها بقوة، حيث تعد صمام الأمان لمواجهة أي صدمات قد تواجه المالية العامة.

نماء للكيماويات ترفع دعوى ضد الرئيس التنفيذي السابق شركات سوق السعودية نماء للكيماويات ترفع دعوى ضد الرئيس التنفيذي السابق

وأضاف أن لدينا سوق الدين المحلي والذي أثبت عمقه وقدرته على تلبية احتياجات الدين الحكومية، فضلاً عن الأسواق الدولية التي شهدت طلبا عاليا جداً على إصدارات الحكومة.

ويمثل الاحتياطي العام للحكومة السعودية فائض إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى وفقاً لمصالح الدولة العليا، بينما يستخدم الحساب الجاري في الصرف على أغلب نفقات الدولة، وتودع فيه الإيرادات النفطية وغير النفطية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة
تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية! تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية!

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية
مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً

قبل أن تذهب

التيار الصدري مجددا: "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"
التيار الصدري مجددا: "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"

اكتشف المزيد