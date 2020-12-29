بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية 12.864 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعة 29.78% عن مستواها في شهر نوفمبر 2019، البالغة فيه 9.912 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، تراجع إجمالي التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة بنسبة 2.28%، مقارنة بنحو 13.164 مليار ريال في أكتوبر 2020.

وخلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت تحويلات الوافدين من السعودية نحو 136.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 113.97 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019، بارتفاع نحو 22.3 مليار ريال، وفق تحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات صدرت يوم أمس الاثنين عن البنك المركزي.

وفي سياق متصل، تراجعت التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين إلى 4.845 مليار ريال في نوفمبر 2020، مقابل 5.954 مليار ريال في نوفمبر 2019، بتراجع 18.6%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات السعوديين بنسبة 14.3%، مقارنة بنحو 2.237 مليار ريال في أكتوبر 2020.

وخالفت التحويلات المالية من السعودية خلال العام الجاري حتى الآن، توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ توقع البنك الدولي أن تنخفض تحويلات العاملين في الخارج حول العالم بسبب عدة عوامل رئيسية، تتمثل في ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأميركي.

وتوقع تراجع التحويلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% خلال 2020، و2021.

وكانت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية خلال 2019 قد سجلت تراجعاً بنسبة 8% لتصل إلى 125.5 مليار ريال، مقارنة مع 136.4 مليار ريال في عام 2018.