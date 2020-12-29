أظهر تحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات أولية وتقديرية صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، يوم الاثنين، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، بنسبة 1.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ليصل إلى نحو 13.351 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.184 مليار ريال (3.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2019.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 3.876 مليار ريال (1.034 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 13.25% مقارنة بنحو 3.424 مليار ريال (913 مليون دولار) بالربع الثاني من العام ذاته.

وكانت وزارة الاستثمار السعودية، قد ذكرت في تقرير حديث لها، أن الربع الثالث شهد انتعاشًا سريعًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر على مدار الربع بأكمله.

وأصدرت الوزارة 306 تراخيص استثمارية أجنبية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%.

وبالمقارنة على أساس سنوي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%، بعد أن سجل نحو 4.313 مليار ريال (1.150 مليار دولار) في الربع المماثل من 2019.

وذكرت وزارة الاستثمار، في تقريرها، أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفع بنسبة 7.9% خلال النصف الأول من العام 2020، لتصل إلى 2.56 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.37 مليار دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 49% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً للفترة ذاتها، بحسب منظمة "الأونكتاد".

وأظهر الاقتصاد السعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مؤشرات واضحة على صموده ومتانته بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا، وفقا لوزارة الاستثمار.

وأشارت الوزارة إلى أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر مستمرة في الارتفاع نتيجة الإصلاحات التي تحققت في المملكة، ليبلغ ذروته عند مستوى قياسي في خلال الربع الأول، قبل أن يتباطأ في الربع الثاني، إلا أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة والمرخصة من قبل وزارة الاستثمار عاد لينتعش بقوة في الربع الثالث.

ولفتت الوزارة إلى بلوغ الاستثمارات في الصناعات غير النفطية التي سجلتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ذروتها بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار في الربع الثالث.

وتابعت: "في حين تشهد الأشهر القليلة القادمة استمرار الارتباط القوي بين التطورات الاقتصادية العالمية واستجابة قطاع الرعاية الصحية لجائحة كورونا، تشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار قوة وصمود بيئة الاستثمار السعودية".