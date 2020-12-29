أدت جائحة فيروس كورونا إلى دخول الاقتصاد العالمي في واحدة من أسوأ فترات الركود على الإطلاق، ولم يتضح بعد متى سيحدث التعافي الكامل.

وقد أضفى التقدم الأخير في لقاحات فيروس كورونا بعض البهجة على التوقعات الاقتصادية، لكن على الرغم من ذلك يرى بعض الاقتصاديين أن بطء طرح اللقاحات في الاقتصادات النامية قد يعيق عودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وحتى بين الاقتصادات المتقدمة، فإن عمليات الإغلاق المتجددة في أوروبا، في محاولة لدرء عودة ظهور العدوى، قد تعيق الانتعاش الاقتصادي.

وقال اقتصاديون في Citi في تقرير نشر أوائل ديسمبر: "اكتشاف اللقاح هو طلقة في الذراع، ولكن ليس حتى عام 2022".

وأشاروا إلى أنه مع ذلك، سيكون هناك "تحسن واضح" في الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه "ليس من الصعب أن يكون أفضل من 2020"، بحسب ما نقلته "سي إن بي سي".

انخفاض حاد في النشاط

أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الصين، إلى إجبار العديد من البلدان على أشهر من الإغلاق خلال عام 2020، مما أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ.

ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي وهو أوسع مقياس للنشاط إلى مستويات منخفضة قياسية في العديد من الاقتصادات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% هذا العام، قبل أن يرتد مرة أخرى إلى 5.2% من النمو في عام 2021. وقال الصندوق في أكتوبر إن الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي، لكنه حذر من أن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء ستكون "طويلة وغير متساوية وغير مؤكدة".

قيود السفر مستمرة

تتمثل إحدى السمات الرئيسية للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا عالمياً، في الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود، مما أدى إلى شل حركة السفر الدولي.

واعتباراً من 1 نوفمبر، خففت أكثر من 150 دولة ومنطقة قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

لكن المنظمة قالت إن العديد من القيود لا تزال سارية للحد من الحركة عبر الحدود، والتي تشمل، فتح الحدود فقط للزوار من جنسيات محددة أو من وجهات معينة، ومطالبة الزوار بتقديم اختبار Covid-19 سلبي قبل السماح لهم بدخول البلاد، إلى جانب مطالبة الزوار بالحجر الصحي أو العزل الذاتي عند الوصول.

فقدان الوظائف

يعد فقدان الوظائف إحدى النتائج الرئيسية للركود الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وقد قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي كيان حكومي دولي، إنه في بعض البلدان كانت الآثار المبكرة لـ Covid-19 على أسواق العمل "أكبر بعشر مرات مما لوحظ في الأشهر الأولى من الأزمة المالية العالمية لعام 2008"، حيث تحمل العمال المستضعفون وطأة الأزمة.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير إلى أن العمال ذوي الأجور المنخفضة كانوا أساسيين لضمان استمرار الخدمات الأساسية أثناء عمليات الإغلاق، وغالباً ما يكونون في خطر كبير يتمثل في تعريض أنفسهم للفيروس أثناء العمل، ولقد عانوا أيضًا من خسائر أكبر في الوظائف أو الدخل.

إنفاق حكومي قياسي

زادت الحكومات الإنفاق لحماية الوظائف ودعم العمال. وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر إن الإجراءات الحكومية العالمية لتخفيف الضربة الاقتصادية للوباء بلغت 12 تريليون دولار.

وأفاد الصندوق أن مثل هذه المستويات المذهلة من الإنفاق دفعت الدين العام العالمي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن يجب ألا تسحب الحكومات الدعم المالي في وقت مبكر للغاية.

وبحسب التقرير: "نظراً لأن العديد من العمال لا يزالون عاطلين عن العمل فيما تكافح الشركات الصغيرة من أجل البقاء، من المحتمل أن يقع 80-90 مليون شخص في فقر مدقع في عام 2020 نتيجة للوباء - حتى بعد المساعدة الاجتماعية الإضافية - فمن السابق لأوانه أن تزيل الحكومات الدعم الاستثنائي".

تدخل البنوك المركزية

وتدخلت البنوك المركزية أيضاً لدعم الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة، كثير منها إلى مستويات منخفضة قياسية، مما ساعد الحكومات على إدارة ديونها.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي تؤثر سياسته على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، والتزم بعدم رفعها حتى يتجاوز التضخم هدفه البالغ 2%.

كما زادت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، من مشترياتها من الأصول لضخ المزيد من الأموال في النظام المالي.

هذه خطوة تم تبنيها أيضاً من قبل عدد متزايد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أثناء استكشافهم طرقًا لدعم اقتصاداتهم التي تضررت بشدة من الوباء.