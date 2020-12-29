أعلنت الحكومة المصرية، توقيع اتفاق تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تمويل البنك لـ3 مشروعات للبنية التحتية بقيمة 1.1 مليار يورو.

يأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لمصر بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.

وفي بيان، كشفت وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، رانيا المشاط، أن إجمالي التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر تجاوزت ما يقرب من 10.6 مليار يورو.

وقالت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا، إن بنك الاستثمار الأوروبي يعطي أولوية لمشروعات دعم قطاع النقل المستدام.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار قبل أيام، إلى استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بما يتيح للحكومة سحب نحو 1.67 مليار دولار.

وأوضح أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا بلغ نحو 3.6 مليار دولار.