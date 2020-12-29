قال النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات في STC هيثم بن محمد الفرج، في مقابلة مع "العربية"، إن بناء مراكز البيانات استغرق عاما ونصفا.

ودشنت الشركة اليوم 3 مراكز ضخمة للبيانات لتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي.

من جهته، أشار النائب الأعلى للرئيس لوحدة الأعمال في STC رياض بن سعيد معوض في مقابلة مع "العربية"، إلى زيادة الطلب في السوق على منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأكد أن وجود "علي بابا" في السوق سيساهم في تعزيز الخبرات ونقلها من الصين إلى المملكة.

دشنت مجموعة "STC" ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تهدف المراكز إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء.

وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط مع جاهزية للتوسع قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC ناصر الناصر، أن تدشين المراكز الضخمة للبيانات في المملكة سيعزز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي، وستمكّن التحول الرقمي للقطاعات الحكومية.

إلى ذلك، كشفت STC أنها ستستثمر 500 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في الخدمات السحابية.

وذكرت الشركة أنها ستنفذ خطتها بالتعاون مع كل من صندوق eWTP Arabia Capital وشركة Alibaba Cloud، وهي الذراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية لعملاقة التجارة الإلكترونية علي بابا.

ومن المتوقع أن تفتح Alibaba Cloud مركزها في العاصمة السعودية الرياض لتقديم خدمات أفضل للسوقين المحلي والإقليمي حيث سيكون مركزاً للتدريب والإدارة.