  • مباشر
اللغة

STC: وجود "علي بابا" سينقل الخبرات من الصين إلى السعودية

الاتصالات السعودية

STC: وجود "علي بابا" سينقل الخبرات من الصين إلى السعودية

بناء مراكز البيانات استغرق عاماً ونصفاً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات في STC هيثم بن محمد الفرج، في مقابلة مع "العربية"، إن بناء مراكز البيانات استغرق عاما ونصفا.

ودشنت الشركة اليوم 3 مراكز ضخمة للبيانات لتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي.

من جهته، أشار النائب الأعلى للرئيس لوحدة الأعمال في STC رياض بن سعيد معوض في مقابلة مع "العربية"، إلى زيادة الطلب في السوق على منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأكد أن وجود "علي بابا" في السوق سيساهم في تعزيز الخبرات ونقلها من الصين إلى المملكة.

دشنت مجموعة "STC" ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

شراكة سعودية ضخمة مع اقتصاد شركات شراكة سعودية ضخمة مع "علي بابا كلاود" في مجال الحوسبة السحابية

كما تهدف المراكز إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء.

وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط مع جاهزية للتوسع قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC ناصر الناصر، أن تدشين المراكز الضخمة للبيانات في المملكة سيعزز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي، وستمكّن التحول الرقمي للقطاعات الحكومية.

إلى ذلك، كشفت STC أنها ستستثمر 500 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في الخدمات السحابية.

وذكرت الشركة أنها ستنفذ خطتها بالتعاون مع كل من صندوق eWTP Arabia Capital وشركة Alibaba Cloud، وهي الذراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية لعملاقة التجارة الإلكترونية علي بابا.

ومن المتوقع أن تفتح Alibaba Cloud مركزها في العاصمة السعودية الرياض لتقديم خدمات أفضل للسوقين المحلي والإقليمي حيث سيكون مركزاً للتدريب والإدارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة
تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية! تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية!

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً

قبل أن تذهب

التيار الصدري مجددا: "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"
التيار الصدري مجددا: "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"

اكتشف المزيد