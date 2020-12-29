  • مباشر
اللغة

الصناديق الخضراء على القمة في 2020... عوائد قياسية

Invesco
ارتفاعات قياسية لصندوق Invesco Solar

الصناديق الخضراء على القمة في 2020... عوائد قياسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

نشر في: آخر تحديث:

مع القفزة التي شهدتها صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الجاري، اعتلت الصناديق الخضراء التي تركز على الاستثمارات الصديقة للبيئة قائمة الصناديق، من حيث أفضل العوائد المقدمة إلى المستثمرين الباحثين عن عائد جيد على استثماراتهم في بيئة منخفضة لأسعار الفائدة.

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن أكبر صندوقين للأسهم من حيث العوائد في سوق المال الأميركي خلال العام الجاري يركزان على الاستثمار في الطاقة النظيفة ومعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، فيما بدا أن تغير في بوصلة المستثمرين نحو ضخ استثماراتهم في تلك النوعية من الصناديق التي لم تكن تقدم عوائد جاذبة لهم فيما مضى.

وارتفعت قيمة وثائق تلك الصناديق التابعة لعملاق إدارة الأصول Invesco بنحو 3 أضعاف مع ارتفاعات قياسية في أسعار أسهم شركات الطاقة الشمسية، والتي شهدت ضخ سيولة قياسية من قبل المستثمرين خلال 2020.

كيف سيتحرك النفط في 2021؟.. 3 أسباب تبرر التفاؤل قصص خاصة أسعار النفط كيف سيتحرك النفط في 2021؟.. 3 أسباب تبرر التفاؤل



وشهدت صندوق Invesco Solar للمؤشرات المتداولة ارتفاعات بنحو 238% في وقت بلغت فيه قيمة الأصول المدارة بواسطة الصندوق نحو 3.7 مليار دولار ليأتي على صدارة قائمة صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم والسلع بالسوق الأميركي، بحسب بيانات Morningstar.

ومن بين الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق شركات Enphase Energy للطاقة الشمسية والتي ارتفعت أسهمها بنحو 600% العام الجاري وشركة Sunrun والتي ارتفعت أسهمها بنحو 400% في خضم موجة الصعود القوية التي شهدها أسهم القطاع مع توجه حكومي أميركي للتحول نحو الطاقة النظيفة في أعقاب فوز جو بايدن بالسباق الرئاسي الأميركي.

وحل بالمرتبة الثانية صندوق WilderHill Clean Energy والتابعة لـ Invesco أيضا مع تقديمه لعوائد بلغت نحو 220% في وقت تتمثل أكبر استثمارات الصندوق في أسهم شركة FuelCell Energy والمتخصصة في بناء محطات الطاقة والتي ارتفعت أسهمها خلال العام الجاري بنحو 400%.

وتشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات في الصناديق الخضراء للمؤشرات المتداولة بلغ نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بارتفاع نسبته 19% على أساس فصلي مقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع صافي التدفقات في تلك الصناديق بالربع الثالث بنحو 14% إلى 179 مليار دولار في إشارة على التحول المبكر الذي تشهده خارطة الاستثمارات العالمية نحو التوجه إلى الاستثمارات الصديقة للبيئة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً
ابنة سليماني: خامنئي وحيد وعلينا أن نكون جنوده ابنة سليماني: خامنئي وحيد وعلينا أن نكون جنوده

الأكثر قراءة

مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
الزهار: سليماني سلم حماس 22 مليون دولار في أول لقاء الزهار: سليماني سلم حماس 22 مليون دولار في أول لقاء

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد