الصناديق الخضراء على القمة في 2020... عوائد قياسية

مع القفزة التي شهدتها صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الجاري، اعتلت الصناديق الخضراء التي تركز على الاستثمارات الصديقة للبيئة قائمة الصناديق، من حيث أفضل العوائد المقدمة إلى المستثمرين الباحثين عن عائد جيد على استثماراتهم في بيئة منخفضة لأسعار الفائدة.



ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن أكبر صندوقين للأسهم من حيث العوائد في سوق المال الأميركي خلال العام الجاري يركزان على الاستثمار في الطاقة النظيفة ومعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، فيما بدا أن تغير في بوصلة المستثمرين نحو ضخ استثماراتهم في تلك النوعية من الصناديق التي لم تكن تقدم عوائد جاذبة لهم فيما مضى.



وارتفعت قيمة وثائق تلك الصناديق التابعة لعملاق إدارة الأصول Invesco بنحو 3 أضعاف مع ارتفاعات قياسية في أسعار أسهم شركات الطاقة الشمسية، والتي شهدت ضخ سيولة قياسية من قبل المستثمرين خلال 2020.





وشهدت صندوق Invesco Solar للمؤشرات المتداولة ارتفاعات بنحو 238% في وقت بلغت فيه قيمة الأصول المدارة بواسطة الصندوق نحو 3.7 مليار دولار ليأتي على صدارة قائمة صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم والسلع بالسوق الأميركي، بحسب بيانات Morningstar.



ومن بين الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق شركات Enphase Energy للطاقة الشمسية والتي ارتفعت أسهمها بنحو 600% العام الجاري وشركة Sunrun والتي ارتفعت أسهمها بنحو 400% في خضم موجة الصعود القوية التي شهدها أسهم القطاع مع توجه حكومي أميركي للتحول نحو الطاقة النظيفة في أعقاب فوز جو بايدن بالسباق الرئاسي الأميركي.



وحل بالمرتبة الثانية صندوق WilderHill Clean Energy والتابعة لـ Invesco أيضا مع تقديمه لعوائد بلغت نحو 220% في وقت تتمثل أكبر استثمارات الصندوق في أسهم شركة FuelCell Energy والمتخصصة في بناء محطات الطاقة والتي ارتفعت أسهمها خلال العام الجاري بنحو 400%.



وتشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات في الصناديق الخضراء للمؤشرات المتداولة بلغ نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بارتفاع نسبته 19% على أساس فصلي مقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع صافي التدفقات في تلك الصناديق بالربع الثالث بنحو 14% إلى 179 مليار دولار في إشارة على التحول المبكر الذي تشهده خارطة الاستثمارات العالمية نحو التوجه إلى الاستثمارات الصديقة للبيئة.