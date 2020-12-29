قالت شركة فيات كرايسلر، إنها تخطط لبدء تصنيع سيارات هجينة وكهربائية في مصنعها البولندي في النصف الثاني من عام 2022.

وذكرت المجموعة في بيان على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة ستوسع وتحدث مصنعها الذي يقع في تيشي لتصنيع سيارات جيب وفيات وألفا روميو. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف جوين، على حسابه على تويتر، إن الشركة ستستثمر 755 مليون زوتي بولندي (204 ملايين دولار) في المشروع.

ينتج مصنع فيات كرايسلر البولندي سيارات Fiat 500 و Lancia Ypsilon الصغيرة ويعمل به حوالي 2500 شخص.

تبلغ القيمة السوقية لشركة فيات كرايسلر 28.2 مليار دولار، وتأتي في مرتبة متأخرة بين شركات صناعة السيارات العالمية من حيث حجم المبيعات، حيث تأتي فولكس فاغن الألمانية على رأس القائمة تليها شركة "تويوتا" اليابانية بمبيعات تتجاوز 10 ملايين سيارة سنوياً لكلاً منهما.