عام 2020 المشرف على الرحيل كان صعباً على غالبية سكان العالم، حيث أزهق وباء Covid-19 أرواح أكثر من 1.7 مليون شخص، فيما جعلت الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق العديد من الشركات وتكبد خسائر ثقيلة وفقدان ملايين الوظائف، حياة البقية أكثر صعوبة.

لكن للمفارقة، فإن أغنى الناس على هذا الكوكب لم يزدادوا إلا ثراء. فقد أصبح أكثر من 60% من أصحاب المليارات في العالم أكثر غنى في عام 2020، وشهد الخمسة الأوائل منهم نمو ثرواتهم المجمعة إلى 310.5 مليار دولار.

Elon Musk وثورة "تسلا"

إيلون ماسك، مؤسس شركة SpaceX والرئيس التنفيذي لشركة Tesla، راكم مبلغاً ضخماً يصل إلى 132 مليار دولار أضيف إلى خزينته خلال عام 2020.

وبذلك وصل إلى ما مجموعه 160 مليار دولار كصافي ثروة، وفقًا لبيانات "بلومبرغ".

كان هذا كافياً كي يتسلق ماسك عدة مراتب في قائمة المليارديرات، حيث تجاوز بيل غيتس ليحتل المركز الثاني (بعد جيف بيزوس) في نوفمبر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لـ "فوربس"، يعد هذا أكبر ربح في عام واحد لملياردير منذ أن بدأت المجلة في تتبع أعلى الثروات في العالم.

وإلى جانب أداء Tesla الاستثنائي في السوق بفضل مبيعات السيارات التي حطمت الرقم القياسي، ازدهرت شركة SpaceX التابعة أيضاً لماسك في عام 2020 الذي أصبحت فيه أول شركة خاصة تطلق رواد فضاء.

Jeff Bezos.. زخم التجارة الإلكترونية

بدأ جيف بيزوس، مالك "أمازون" وكذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عام 2020 كأغنى شخص في العالم وهو ينهيه بنفس الطريقة.

كل ما فعله هو إضافة حوالي 71 مليار دولار إلى صافي ثروته، وذلك بفضل الزيادة غير العادية في إيرادات "أمازون" مدفوعة بارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بسبب الوباء.

وقد تجاوز صافي ثروة بيزوس لفترة وجيزة 200 مليار دولار قبل بضعة أشهر، لينخفض إلى 186 مليار دولار.

Zhong Shanshan.. رجل الصين الأغنى

ارتفع صافي ثروة Zhong Shanshan بمقدار 65 مليار دولار، وهي تبلغ حالياً أكثر من 72 مليار دولار، وفقًا لبلومبرغ.

وأصبح Zhong أغنى رجل في الصين في سبتمبر، بعد أن أطلقت شركة المياه المعبأة Nongfu Spring اكتتاباً أولياً ناجحًا حقق أكثر من 1.1 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الشركة التي أسسها في عام 1996 وتسيطر على خمس سوق المياه المعبأة في العملاق الآسيوي، حوالي 70 مليار دولار. ويمتلك Zhong البالغ من العمر 66 عاماً أكثر من 84% منها مع حصة تقدر بنحو 60 مليار دولار.

وقد ساعده ذلك على تجاوز المليارديرات الآخرين مثل بوني ما من شركة "تينسنت" ومؤسس شركة "علي بابا" جاك ما، ليصبح أغنى شخص في الصين في الأشهر الأخيرة.

يسيطر Zhong أيضاً على شركة تصنيع اللقاح Beijing Wantai Biological Pharmacy، التي تم طرحها للاكتتاب العام في أبريل.

وتقوم الشركة بتطوير لقاح عبارة عن بخاخ للأنف مضاد لـ COVID-19، كان في تجارب المرحلة الثانية في نوفمبر.

“ملك الإنترنت” ..Colin Huang

حقق Colin Huang، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية الصينية Pinduoduo، أرباحاً مذهلة بلغت 34 مليار دولار هذا العام، مما رفع صافي ثروته إلى قرابة 54 مليار دولار.

وبدعم من العملاق الصيني Tencent، سجلت Pinduoduo ارتفاعات كبيرة في الصين بعد وباء كورونا. وبلغت الزيادة في إيرادات الشركة 89% مع ارتفاع الطلب عبر الإنترنت في الصين. وبفضل الخصومات السخية، تمكنت الشركة من الاستحواذ على سوق كبيرة داخل المدن الصغيرة والمناطق الريفية في الصين.

Dan Gilbert.. البورصة من أوسع الأبواب

جيلبرت، البالغ من العمر 58 عاماً، هو مالك فريق NBA Cleveland Cavaliers، ومؤسس مشارك لشركة الرهن العقاري عبر الإنترنت Quicken Loans.

وفقًا لـ"بلومبرغ"، زادت ثروته الصافية بمقدار 27 مليار دولار في عام 2020 (إلى ما مجموعه 34 مليار دولار)، وذلك بفضل الزخم الذي أحدثه الطرح العام لـ Rocket Companies الشركة الأم لـ Quicken Loans في أغسطس.

جيلبرت يمتلك حوالي 80% من شركة Rocket Companies، وهي حصة تقدر قيمتها بأكثر من 31 مليار دولار.

وتُعزى الزيادة الصافية المذهلة في ثروة جيلبرت خلال عام واحد (ستة أضعاف) إلى الاكتتاب العام الأولي.