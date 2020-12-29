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وزير إماراتي للعربية: نسبة إشغال فنادق دبي وصلت إلى 95%

سياحة

وزير إماراتي للعربية: نسبة إشغال فنادق دبي وصلت إلى 95%

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العربية.نت

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أكد الدكتور أحمد بِالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات على أهمية السياحة الداخلية في الإمارات في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيراً إلى أهمية تعزيز قطاع السياحة لدعم الاقتصاد من خلال التركيز على السياحة الداخلية بإطلاقها "الهوية الموحدة".

وأضاف الفلاسي في لقاء مع "العربية" "الإمارات تستهدف رفع فترة زيارة السائح إلى 5 أيام، حيث تعافي قطاع السياحة أسرع من المتوقع مع تحقيق نسبة إشغال فنادق دبي وصلت إلى 95%".

وأطلقت الإمارات الهوية السياحية الموحدة منتصف الشهر الحالي ما سيعزز من التسويق السياحي للإمارات كوجهة واحدة تعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

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وتم إطلاق حملة "أجمل شتاء في العالم" لمدة 45 يوماً بمشاركة كافة الهيئات السياحية بالدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب الاعلامي لحكومة دولة الإمارات.

إلى ذلك، وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتمديد التأشيرات السياحية للسياح كافة الذين يزورون الدولة حالياً لمدة شهر إضافي، ومن دون أية رسوم حكومية، وذلك نظراً لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت، وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

ويأتي ذلك تسهيلاً على زوار الدولة من أنحاء العالم كافة الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها. وتم توجيه الجهات الحكومية كافة بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة والسياح، ومراعاة الظروف كافة التي قد تحدث في دولهم، والتعاون مع الجهات المعنية كافة، لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.

يذكر أن مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني بلغ 41 مليار درهم العام الماضي مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.

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