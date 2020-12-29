  • مباشر
اللغة

"كوفيد-19" القشة التي قصمت ظهر البعير لشركات التجزئة.. ماذا حدث؟

مبيعات التجزئة في بريطانيا
مبيعات التجزئة في بريطانيا (أرشيفية)
شركات

"كوفيد-19" القشة التي قصمت ظهر البعير لشركات التجزئة.. ماذا حدث؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

نشر في: آخر تحديث:

تسببت جائحة كورونا في أزمة طاحنة بقطاع شركات التجزئة حول العالم مع حالات الإغلاق الإجباري التي عانت منها تلك الشركات على مدار شهور العام في خضم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات لمواجهة الفيروس القاتل.

وتشير بيانات S&P Global Market Intelligence إلى أن قطاع التجزئة شهد حالات إفلاس لنحو 49 شركة من كبار الشركات العاملة بالقطاع حول العالم على غرار Ascena Retail وBrooks Brothers، وهو أكبر عدد لحالات الإفلاس بالقطاع منذ الأزمة المالية العالمية بالعام 2009، بحسب تقرير لموقع "ماركت وتش".

ولم تستطع عديد شركات التجزئة حول العالم مجاراة تبعات الجائحة في خضم الأزمة التي كانت تعانيها بالفعل مع تغير عادات المستهلكين والتوجه نحو عمليات الشراء عبر الإنترنت، ما تسبب في خسائر فادحة لتلك الشركات التي تسرع الغالبية العظمى منها عمليات التحول الرقمي.

عام مميز للطروحات الأولية في 2020 حول العالم... حصيلة استثنائية! قصص خاصة شركات عام مميز للطروحات الأولية في 2020 حول العالم... حصيلة استثنائية!



وقال نائب رئيس الأبحاث لدى موديز، مايكي كادها، "الجائحة سرعت ما كان يتوقع حدوثه في سنوات عدة إلى فترة صغيرة من الزمن. غالبية الشركات التي تقدمت بطلبات التصفية والإفلاس كانت تعاني من قبل كورونا".

وبالإضافة إلى إغلاق سلاسل المحلات التجارية، اتجه عدد كبير من الشركات العاملة بالقطاع نحو إعادة هيكلة عملياتها والنظر في حجم وأعداد السلاسل التابعة لها على غرار Gap Inc للملابس وChildren Place وهي شركات التجزئة التي لجأت إلى إغلاق عدد كبير من منافذ التجزئة التابعة لها.

وتشير بيانات Coresight Research إلى أن عدد محلات التجزئة التي جرى إغلاقها خلال العام الجاري والتابعة للشركات الكبرى يبلغ نحو 8401 منفذ تجزئة في دراسة لأوضاع شركات القطاع في خضم جائحة كورونا.

ويرى المحللون أن التوصل إلى لقاح كورونا لن يسرع من تعافي شركات القطاع مع توقعات بمزيد من حالات الإفلاس والتصفية خلال الفترة المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذا ما كشفته قرصنة هذا ما كشفته قرصنة "مصرف حزب الله".. اقتصاد أسود وتحايل
مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد