تم إيقاف تشغيل طائرة بوينغ 737 ماكس في مارس 2019 لمدة 20 شهرًا بعد حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. ورفعت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التعليق الشهر الماضي بعد أن وافقت بوينغ على ترقيات البرامج وضمانات جديدة على نظام رئيسي للتحكم في الطيران مرتبط بكل من الحوادث المميتة.

أول رحلة طيران أميركية بين ميامي ولاغوارديا في نيويورك ستبدأ صباح الثلاثاء بعد تحديثات التحكم في الرحلة وأعمال الصيانة وتدريب الطيارين الجدد، لطائرة بوينغ 737 ماكس.

قال رئيس العمليات الأميركية ديفيد سيمور، لم نكن لنعود للسفر بالطائرة مجدداً إذا لم يشعر الطيارون والمضيفون بالراحة"، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أميركان آيرلاينز، هي ثالث شركة طيران على مستوى العالم التي تستأنف رحلاتها بعد شركة الطيران "غول لينهاس"، وشركة "آيرو ميكسيكو" في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قامت الشركتان بـ 250 رحلة تجارية بطائرة بوينغ 737 ماكس، وفقاً لشركة Cirium لبيانات الطيران.

وتمتلك أميركان آيرلاينز حاليًا 31 طائرة من طراز 737 ماكس بعد استلامها سبع طائرات أخرى منذ أن رفعت إدارة الطيران الفيدرالية حظر السلامة، بما في ذلك واحدة يوم الاثنين وتخطط لإعادة الطائرة تدريجياً إلى أسطولها.