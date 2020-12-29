  • مباشر
اللغة

74 ألف عائلة هربت من لندن في 2020.. وسوق العقار مهدد

عقارات بريطانيا
عقارات بريطانيا (أرشيفية)
عقارات بريطانيا

74 ألف عائلة هربت من لندن في 2020.. وسوق العقار مهدد

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تبين من دراسة حديثة نُشرت مؤخراً في بريطانيا أن نحو 74 ألف عائلة غادرت العاصمة البريطانية لندن إلى خارجها بشكل نهائي خلال العام 2020، وخلصت إلى أن وباء "كورونا" تسبب بموجة هروب من المدن الكبرى إلى الأماكن الأقل ازدحاماً، إما لتجنب المرض أو بسبب أن العمل أصبح ممكناً عن بُعد.

وبحسب الدراسة التي صدرت عن شركة "هامبتونز إنترناشونال" العقارية، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن "واحدة من أكبر الاتجاهات التي ظهرت في سوق الإسكان منذ ظهور وباء كورونا كانت الهجرة من المدن".

وتشكل هذه الأرقام تهديداً جديداً لسوق العقار في لندن، والذي ظل لعقود وجهة لأصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين العرب والخليجيين والصينيين والروس، فيما تتباين حالياً التوقعات بين من يرجح أن تتجه الأسعار إلى الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وبين من يؤكد أن لندن تظل وجهة جاذبة على الرغم من "كورونا" وعلى الرغم من الخروج من الاتحاد الأوروبي.

موجودات قصص خاصة ساما موجودات "ساما" ترتفع 2% لـ1.85 تريليون ريال

ويتبين من الأرقام والبيانات أن الذين تركوا مدينة لندن اشتروا 73 ألفاً و950 منزلاً خارج العاصمة خلال العام 2020. وهذا هو أعلى رقم منذ أربع سنوات، ويتم تسجيل هذا الرقم المرتفع على الرغم من إغلاق سوق العقار لمدة سبعة أسابيع خلال العام، عندما اضطرت كافة شركات العقار والوسطاء إلى التوقف عن العمل خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بسبب الإغلاق العام الذي شهدته بريطانيا.

واشترى سكان لندن عقارات بقيمة 27.6 مليار جنيه إسترليني (37.2 مليار دولار أميركي) خارج العاصمة هذا العام، وهي أعلى قيمة منذ عام 2007 عندما بلغت الهجرة إلى لندن ذروتها.

عقارات لندن
عقارات لندن

ويتجاوز هذا الرقم القيمة الإجمالية لجميع المنازل المباعة في الشمال الغربي لبريطانيا العام الماضي (24.8 مليار جنيه إسترليني).

وفي النصف الأول من عام 2020، اشترى من تركوا لندن 6.9% من المنازل المباعة خارج العاصمة، ما يعادل 24480 عملية بيع. ومع ذلك، في النصف الثاني من عام 2020، ارتفع هذا الرقم إلى 7.8%.

وفي النصف الثاني من العام وحده، اشترى سكان لندن ما قيمته 18.4 مليار جنيه إسترليني من العقارات خارج العاصمة، وتظهر البيانات أن هذا الرقم يزيد عن أي عام كامل بين عامي 2008 و2013.

لكن الدراسة وجدت أن من يقومون بشراء عقار لأول مرة يميلون إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من روابطهم بالعاصمة لندن، حيث يتحركون لمسافات أقصر من أي شخص آخر. وتظهر البيانات أنه منذ مايو الماضي فإن المشترين الجدد اتجهوا إلى خارج العاصمة مسافة يبلغ متوسطها 26 ميلاً فقط، أي أنهم ظلوا راغبين في البقاء قريبين من لندن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً
ابنة سليماني: خامنئي وحيد وعلينا أن نكون جنوده ابنة سليماني: خامنئي وحيد وعلينا أن نكون جنوده

الأكثر قراءة

مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
الزهار: سليماني سلم حماس 22 مليون دولار في أول لقاء الزهار: سليماني سلم حماس 22 مليون دولار في أول لقاء

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد