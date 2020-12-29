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الكويت تسعى لتطعيم 80% من السكان بحلول سبتمبر 2021

وزارة الصحة الكويتية
وزارة الصحة الكويتية
لقاح كورونا

الكويت تسعى لتطعيم 80% من السكان بحلول سبتمبر 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال مسؤول في وزارة الصحة إن الكويت تهدف إلى تطعيم 80% من سكانها ضد "كوفيد-19" بحلول سبتمبر/أيلول من العام المقبل بعد أن بدأت حملة تلقيح الأسبوع الماضي باللقاح الذي طورته شركة فايزر وشركة بيونتك، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت الدكتورة غادة إبراهيم، مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الكويتية، أنه حتى يوم الاثنين، تم تطعيم 2500 شخص، وسيتم إعطاء جرعات ثانية اعتباراً من 14 يناير. وقالت إن رئيس الوزراء كان أول من تلقى اللقاح لتشجيع الناس على التسجيل عبر الإنترنت والتطعيم.

ويعيش في الكويت نحو 4،8 مليون شخص بينهم أكثر من 3 ملايين مغترب، وقد وقعت اتفاقات لشراء لقاحات من خلال برنامج "كوفا فاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

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وبالإضافة إلى عقد فايزر، ستوقع البلاد قريباً اتفاقاً للقاح الذي تنتجه شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد، وفقاً لإبراهيم.

وسيتم تسليم شحنات جديدة من لقاحات فايزر على أساس شهري، وهو اللقاح الذي قالت شركة "فايزر" إنه فعّال بنسبة 95%.

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