أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، نجاح إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية.

يذكر أن الصكوك التي تم إصدارها قابلة للتداول في البورصة المصرية مع إمكانية السداد المعجل بحسب قرارات الجهة المقترضة، علمًا أنها غير قابلة للتحويل إلى أسهم وفترة استحقاقها 7 سنوات، وحصلت كلٍ من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والصكوك المذكورة على تصنيف ائتماني A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين "ميريس".

وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية "هيرميس" مصطفى جاد، إن هذه الصفقة هي عاشر صفقة تنفذ المجموعة خلال العام الحالي.

وتمثل الصفقة أول عملية إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة المصرية في قطاع التعليم المصري، ولاقى الإصدار إقبالًا ملحوظًا في ضوء تغطيته بمعدل 2.3 مرة، مما مكن بدء طلبات الاكتتاب وإغلاقها في نفس اليوم.

وقامت المجموعة المالية "هيرميس"، بدور المستشار المالي والمنسق العالمي الأوحد للصفقة، وكذلك المنظم الأوحد للإصدار ومدير الطرح الأوحد، فيما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور الشركة المصدرة. كما تم إسناد ضمان تغطية الاكتتاب إلى أربعة بنوك، شملت البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس.

وأشار "جاد" إلى استمرار "هيرميس" في تقديم خدماتها الاستشارية لأول عملية إصدار صكوك للشركة في غضون عامين فقط من الإتمام الناجح لعملية الطرح الأولي لأسهمها في البورصة المصرية في عام 2018.

وأوضح أن نجاح إتمام صفقة اليوم بمثابة شهادة على الالتزام المتجدد للمجموعة المالية هيرميس تجاه عملائها في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ مختلف صفقات الأسهم وترتيب الدين، وهو ما يؤكده نجاح الشركة في بناء شراكات استراتيجية مثمرة مع عملائها قادرة على تعظيم المردود الإيجابي لكافة الأطراف بصفة مستدامة.