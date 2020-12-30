على الرغم من بقاء يوم واحد قبل نهاية العام إلا أن هناك فرصة ذهبية للحصول على خصومات كبيرة على السيارات المتبقية من موديلات عام 2020، وقد تمتد الفترة إلى بداية الأسبوع المقبل حيث لم تنته فترة الإجازات بعد.

قال مدير تحليلات صانعي القطع الأصلية OEM، نيك وولارد: "كان شهر ديسمبر عادةً أفضل شهر للشراء عندما يتعلق الأمر بالحصول على خصم على سعر البيع الأصلي، كما يعد اليوم الأخير من العام أفضل أيامه". حيث من المتوقع أن تصل التخفيضات إلى 10% على أسعار السيارات في ديسمبر و أكثر من 11% خلال اليوم الأخير من الشهر.

ألف وولارد كتاب باسم "دليل الحمقى لشراء أو تأجير سيارة"، والذي يشرح خلاله خطوات عملية شراء سيارة والتي قد تتطلب بعض الجهد للحصول على وفر قد يصل إلى 10 آلاف دولار. وفقاً لما ذكره خبير السيارات لموقع "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أخطاء عليك تجنبها

لا يجب البحث عن الصفقة المثلى لشراء سيارة من خلال الزيارات الميدانية للوكلاء، فقد تؤدي بالنهاية إلى صفقة سيئة. مع وجود العشرات من الموديلات في السوق، ليس لديك الوقت لعرضها جميعًا. علاوة على ذلك، لا يريد مندوبو المبيعات من التجار أن تشتري سيارة فحسب - بل يريدون منك شراء سيارة اليوم. مع تأثير ضغطهم، يمكنك الاشتراك في صفقة قبل أن تعرف حتى ما تريد، ناهيك عن ما يجب عليك دفعه. لذا خصص 30 دقيقة إلى ساعة اليوم لإجراء بحثك عبر الإنترنت. انظر إلى بعض الصور، وشاهد بعض مقاطع الفيديو، واستمع إلى آراء السيارات على بودكاست، سيساعدك هذا في إنشاء قائمة قصيرة جدًا من المركبات التي ستكون الأفضل لك. عندها فقط يجب أن تخرج للتسوق.

ونصح وولارد، بأن تبدأ من تقييم سيارتك الحالية، فحتى مع الوصول إلى خصم كبير على سعر السيارة الجديدة قد يضيع في حال فشلك في تقييم سيارتك القديمة في ظل مهارة التجارة في عمليات المقايضة.

وتأتي النصيحة الثالثة في "عدم فقدان السيطرة"، فغالبًا ما يحاول التجار إرهاق المشترين من خلال إيجاد أسباب تجعلهم ينتظرون، مثل التشاور مع المديرين، والاتصال بالبنوك، وما إلى ذلك، لخلق شعور بالإلحاح لدى المشتري مما يؤدي إلى نتيجة أكثر ملاءمة للتاجر.

قبل أن تبدأ مفاوضاتك، حدد مهلة زمنية معقولة وأخبر مندوب المبيعات بذلك. قبل أن تصل إلى هذا الحد الزمني، ذكّر مندوب المبيعات بأنه يتعين عليك المغادرة خلال 15 دقيقة. عندما يحين الوقت، تابع الأمر وأخبر مندوب المبيعات أنك بحاجة للذهاب.

يمكنك متابعة المفاوضات في يوم ووقت آخر إذا كنت ترغب في ذلك. من المحتمل أن يخبرك مندوب المبيعات "هذه الصفقة جيدة لليوم فقط". ولكن إذا لم تكن راضيًا عن الصفقة، فابتعد. العالم مليء بصفقات السيارات الرائعة، وأحد العوامل المهمة في صالحك هو أنك لست مضطرًا لشراء سيارة اليوم، حتى في اليوم الأخير من العام.

لا تذهب لشراء سيارة وأنت متعجل أو مرهق، حتى يتثنى لك مراجعة الأرقام والحسابات والتكلفة الشهرية التي تتحملها حال الحصول على السيارة على أقساط.

رسوم التوثيق أو بدلات الإعلان، هي تكاليف التاجر لممارسة الأعمال التجارية، لذلك لا يجب أن تدفع مقابلها.

قد يكون شراء سيارة في نهاية العام فرصة لتحقيق وفورات كبيرة. ولكن إذا دخلت وعينيك مغلقتين، فستخرج ومحفظتك خاوية.