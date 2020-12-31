يدرس المنظمون الصينيون خططًا لإجبار مجموعة آنت على تصفية استثمارات الأسهم في بعض الشركات المالية، مما يحد من تأثير الشركة على القطاع.

وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه إن الخطط التى ستشمل دفع النملة لبيع بعض أسهم الأقلية فى عمليات مثل الشركات ذات الصلة بالبنوك هى جزء من حملة من جانب وكالات الرقابة لتنظيم ما يسمى بالشركات القابضة المالية.

وتشن الصين حملة على إمبراطورية جاك ما للإنترنت، والتي تضم زعيم التجارة الإلكترونية علي بابا غروب القابضة المحدودة.

وطلب البنك المركزي من آنت غروب وضع خطة لإصلاح أعمالها والتوصل إلى جدول زمني في أقرب وقت ممكن.

وتخطط آنت غروب لضم شركات إدارة الثروات، والإقراض الاستهلاكي، والتأمين وخدمات المدفوعات، فضلا عن MYbank، تحت مظلة شركتها القابضة وفي ظل هذا الهيكل، من المرجح أن تخضع أعمال شركة Ant لمزيد من القيود الرأسمالية، وقد يُطلب من الشركة تفريغ بعض استثماراتها واسعة النطاق إذا تم تشديد اللوائح بشكل أكبر. وهذا من المحتمل أن يحد من قدرتها على تقديم المزيد والتوسع بوتيرة السنوات القليلة الماضية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح مصدر، قريب الصلة بمجموعة "آنت غروب" أن إجمالي استثمارات الأقليات في العمليات المالية لا تتجاوز الحد التنظيمي الحالي البالغ 15% من صافي أصولها. وتمتلك الشركة أسهماً في بنك الادخار البريدي المملوك للدولة لشركة الصين وحصة 30% في شركة MYbank المقرضة عبر الإنترنت. وقال المصدر إن هذه الأصول لا تحتاج إلى بيعها بموجب القواعد الحالية للشركات القابضة المالية على الرغم من أن ذلك قد يتغير إذا شُددت اللوائح.

وقالت المصادر، إن المناقشات مازالت تمهيدية وتخضع للتغيير . وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن المنظمين يدفعون النملة إلى تصفية حصصها في التكنولوجيا وكذلك الشركات الناشئة المالية، نقلا عن مصادر مجهولة.

وبموجب القواعد التي بدأ سريانها في نوفمبر/تشرين الثاني، يُطلب من الشركات غير المالية التي تسيطر على مؤسستين ماليتين على الأقل الحصول على ترخيص لشركة قابضة للخدمات المالية. ولا تزال القواعد الدقيقة بشأن كيفية تنظيم الشركات المالية القابضة في المستقبل قيد التداول.