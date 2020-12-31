  • مباشر
اللغة

الصين تدرس مطالبة النملة ببيع الاستثمارات المالية

آنت غروب
مجموعة آنت غروب
آنت جروب

الصين تدرس مطالبة النملة ببيع الاستثمارات المالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يدرس المنظمون الصينيون خططًا لإجبار مجموعة آنت على تصفية استثمارات الأسهم في بعض الشركات المالية، مما يحد من تأثير الشركة على القطاع.

وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه إن الخطط التى ستشمل دفع النملة لبيع بعض أسهم الأقلية فى عمليات مثل الشركات ذات الصلة بالبنوك هى جزء من حملة من جانب وكالات الرقابة لتنظيم ما يسمى بالشركات القابضة المالية.

وتشن الصين حملة على إمبراطورية جاك ما للإنترنت، والتي تضم زعيم التجارة الإلكترونية علي بابا غروب القابضة المحدودة.

تخطى موكيش أمباني..هذا أغنى رجل في آسيا في 2020! قصص خاصة ثروات تخطى موكيش أمباني..هذا أغنى رجل في آسيا في 2020!

وطلب البنك المركزي من آنت غروب وضع خطة لإصلاح أعمالها والتوصل إلى جدول زمني في أقرب وقت ممكن.

وتخطط آنت غروب لضم شركات إدارة الثروات، والإقراض الاستهلاكي، والتأمين وخدمات المدفوعات، فضلا عن MYbank، تحت مظلة شركتها القابضة وفي ظل هذا الهيكل، من المرجح أن تخضع أعمال شركة Ant لمزيد من القيود الرأسمالية، وقد يُطلب من الشركة تفريغ بعض استثماراتها واسعة النطاق إذا تم تشديد اللوائح بشكل أكبر. وهذا من المحتمل أن يحد من قدرتها على تقديم المزيد والتوسع بوتيرة السنوات القليلة الماضية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح مصدر، قريب الصلة بمجموعة "آنت غروب" أن إجمالي استثمارات الأقليات في العمليات المالية لا تتجاوز الحد التنظيمي الحالي البالغ 15% من صافي أصولها. وتمتلك الشركة أسهماً في بنك الادخار البريدي المملوك للدولة لشركة الصين وحصة 30% في شركة MYbank المقرضة عبر الإنترنت. وقال المصدر إن هذه الأصول لا تحتاج إلى بيعها بموجب القواعد الحالية للشركات القابضة المالية على الرغم من أن ذلك قد يتغير إذا شُددت اللوائح.

وقالت المصادر، إن المناقشات مازالت تمهيدية وتخضع للتغيير . وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن المنظمين يدفعون النملة إلى تصفية حصصها في التكنولوجيا وكذلك الشركات الناشئة المالية، نقلا عن مصادر مجهولة.

وبموجب القواعد التي بدأ سريانها في نوفمبر/تشرين الثاني، يُطلب من الشركات غير المالية التي تسيطر على مؤسستين ماليتين على الأقل الحصول على ترخيص لشركة قابضة للخدمات المالية. ولا تزال القواعد الدقيقة بشأن كيفية تنظيم الشركات المالية القابضة في المستقبل قيد التداول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور
هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين
بعد تصريحات عن شأن داخلي.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بعد تصريحات عن شأن داخلي.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد