قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ليندو، أسامة الراعي، للعربية، اليوم الخميس، إن عدد شركات التقنية المالية في السعودية يبلغ نحو 60 شركة حالياً، بينما يتجاوز عدد 300 شركة في المنطقة ككل.

وأضاف أن مجال التقنية المالية شهد نمواً بالسعودية في آخر سنتين بعد إطلاق البيئة التجريبية ومعمل الفنتك من البنك المركزي السعودي وهيئة سوق المال.

وذكر أسامة الراعي، أن الاستثمارات في شركات التقنية المالية وصلت إلى 120 مليون ريال خلال العام 2020، وفي المنطقة أكثر من 500 مليون ريال، بزيادة 150% عن عام 2019.

وأوضح أنه بسبب الجائحة والحجر كان فيه دعم من المشرعين مثل البنك المركزي والمستهدفين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ووجدت نمو عالي جدا في المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت.

وعن منصة ليندو، قال الراعي إن ليندو هي تقنية مالية تقدم تمويل جماعي بالدين متوافقة مع أحكام شريعة تقدم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة تجمع من مستثمرين الأفراد، ومنتجنا التمويلي هو الفواتير المباعة، ونساعد الشركات في ومولنا أكثر من 100 فاتورة بأكثر من 50 مليون ريال في عام 2020، أول عام للعمل.

وأشار إلى حصول الشركة على رسوم وهامش ربحي شهري متوافق مع أحكام الشريعة أثناء فترة التمويل.

وتوقع إطلاق 10 شركات جديدة في التقنية المالية بالسعودية في 2020، بالإضافة إلى دخول شركات من المنطقة إلى السعودية، وتشريعات جديدة من الجهات المنظمة في المملكة، وكذلك إطلاق بنوك رقمية في 2021، وإطلاق جهات حكومية لبرامج تدعم التقنية المالية.

وأوضح أن بداية مجال التقنية المالية في السعودية كانت هناك بعض التحديات التشريعية، لكن إطلاق البيئة التجريبية سهل على الشركات ممارسة النشاط، لكن توجد إشكالية حالياً أن كل دولة لها تشريعات مختلفة وذلك يحد من نمو الشركات.