وصلت نشوة الاكتتابات العامة إلى ذروتها في بورصات الولايات المتحدة خلال عام 2020، بعد أن جمعت الشركات أكثر من 167 مليار دولار من المستثمرين، إلا أن فرص استمرار هذا الاتجاه لن تخفت قريباً وفقاً لتوقعات خبراء السوق.

وحققت الشركات الأميركية رقمها القياسي السابق في عام 1999 أي قبل فقاعة شركات الإنترنت بإجمالي 107.9 مليار دولار، إلا أن عدد الإدراجات البالغ 454 شركة حفزه شركات الشيكات البيضاء خلال العام الحالي والتي مثلت نصف عمليات الطروحات في البورصة الأميركية، وفقاً لما ذكره موقع "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPACs

وحصل سوق الاكتتاب العام على دفعة من الارتفاع المفاجئ في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو SPACs، وهي شركات فارغة تجمع الأموال من خلال الإدراج ثم تبحث عن شركات غير مدرجة للاندماج معها.

ويراهن المستثمرون على تلك الشركات لتحقيق عوائد كبيرة في المستقبل رغم الجهل بمستقبلها في تعبير عن حجم المخاطر المرتفعة التي بات المستثمرون يتقبلونها والتي تغذي الإدراجات الجديدة وأسواق الأسهم بشكل عام.

وشهد السوق إدراجات لشركات دورداش، وآير بي إن بي، و بلانتير، عبر هذه الآلية الجديدة.

جمع الربع الرابع وحده 67.3 مليار دولار، هذا المبلغ يساوي 6 أضعاف الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وفي هذا السياق، قال الرئيس العالمي لأسواق رأس المال التكنولوجي في مورغان ستانلي، كولين ستيوارت، إن المستثمرين لديهم "اهتمام غير محدود" بأسهم معينة، لا سيما تلك التي استحوذت على خيال المستثمرين الأفراد. أضاف: "تحركات وتقييمات بعض الأسهم لا تستند بالضرورة إلى أساسيات الأعمال".

قلة من المصرفيين يتوقعون أن تنحسر الوتيرة الحالية قريباً

ومع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر، هناك عدد قليل من فئات الأصول التي تقدم عائدًا أعلى من التضخم.

وقال جيف زاجكوفسكي، رئيس أسواق رأس المال في الأميركتين في "جي بي مورغان، إن الأسهم الأميركية هي واحدة من تلك، بما في ذلك الاكتتابات الأولية، إذ تترق مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها عن مليار دولار، مثل روبين هوود، وبيتكوين كوين بيز – منصة تداول بيتكوين، وشركة "إنستاكارت" لخدمات التوصيل، وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية Coupang Corp، الإدراج في البورصات الأميركية.

وحققت الاكتتابات التكنولوجية لهذا العام - العمود الفقري لسوق الإصدارات الجديدة - أكبر المكاسب في أول يوم تداول لها منذ عام 2000، بمعدل 34% مقارنة بـ 65% في ذلك الوقت، وفقاً لشركة Dealogic.

بشكل عام، قفزت الاكتتابات الأولية بنسبة 18% تقريباً في أول يوم تداول لها. وفي المتوسط، ارتفعت الاكتتابات الأولية لعام 2020 بنحو 48% عن أسعارها الأصلية.