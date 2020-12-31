تمر الصناعة المصرفية بتغيرات تكنولوجية سريعة مع دخول الشركات الناشئة عبر الإنترنت إلى منافسة البنوك التقليدية، وجاءت جائحة كورونا لتعزز الطلب على الخدمات الرقمية.

ومن المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية العالمية بمعدل 20٪ سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة وأن تصل القيمة السوقية إلى 305 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وبحسب "ريسيرتش أند ماركتس" فإن شركة "ستريب" للتكنولوجيا المالية تعد الأكبر قيمة في العالم بـ 22 مليار ونصف المليار دولار وتصنع برامج تسمح للشركات بقبول المدفوعات عبر الإنترنت وتخطط لجولة تمويلية أخرى يمكن أن تدفع قيمة الشركة إلى 100 مليار دولار.

وأطلقت مؤخراً Stripe Capital منتج يقدم قروضًا للشركات عبر الإنترنت. كما أطلقت Stripe Treasury لتمكين منصات التجارة الإلكترونية بربط عملائها بمنتجات وحلول مالية.

أما Chime فهي شركة أميركية تقدم خدمات مالية بدون رسوم من خلال تطبيق أو ما يسمى بالـneobank تبلغ قيمتها 14 ملياراً ونصف المليار دولار. ولا يوجد لدى تطبيق Chime فروع مادية ولا يتقاضى رسوماً شهرية أو رسوماً على السحب. ولدى التطبيق 8 ملايين عميل. يتم إصدار بطاقات فيزا لأصحاب الحسابات ولديهم إمكانية الوصول إلى نظام مصرفي عبر الإنترنت.

ومن الميزات التي رفعتها على قائمة شركات الفنتك في ظل كورونا أن التطبيق يمكن العملاء من الوصول بيومين أبكر إلى شيكات رواتبهم المودعة مباشرة ، وكذلك الوصول المبكر إلى الحوافز الحكومية وشيكات استرداد الضرائب.

وحصلت على مكانتها في قائمة الفائزين بفضل برنامج حماية شيك الراتب أو Paycheck Protection Program الذي أطلقته الحكومة الفيدرالية الأميركية ضمن حزم التحفيز في 2020 للتغلب على تداعيات كورونا خلال شهر أغسطس، أصبحت "كروس ريفر" المقرض الثاني عشر بالرغم من أن قيمة أصولها تبلغ 2.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة أصول أصغر بنك من بين البنوك الإحدى عشر الأخرى وهو

Zions Bank أكثر من 71 مليار دولار.

ومن حيث عدد القروض كان كروس ريفر ثالث أكبر مقرض بعد Chase و Bank of America لأكثر من 198 ألف مقترض بقيمة 6.5 مليار دولار.

وتحققت أكثر من 5 مليارات دولار من المبيعات عبر منصة "شوبيفاي"، ممكن التجارة الإلكترونية الكندي، خلال الجمعة السوداء و سايبر موندي هذا العام بزيادة قدرها 76٪ عن 2019.

وهذا ليس ما جعل منصة شوبيفاي على قائمة أفضل تطبيقات الفنتك لهذا العام بل إنها الطريقة التي تمت بها عملية التمويل الضمني أو

embedded payments.

فمنتج Shop Pay الخاص بالشركة يمكّن العملاء من الدفع عبر نقرة واحدة مع خيار الدفع لاحقاً بدون رسوم إضافية ويعد التجار بدفع أسرع وانخفاض نسبة التخلي عن سلة التسوق. مع العلم أن سهم الشركة المدرج في نازداك حقق مكاسب بنحو 188% خلال سنة.