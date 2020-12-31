قال كبير مستشاري MAG للاستشارات أيمن البناو، للعربية، إن الارتفاع القوي لعملة بيتكوين الرقمية له عدة أسباب، الأقرب هو فرض الرقابة والضوابط من الحكومة الأميركية عليها المقترح 18 ديسمبر 2020، وكان يتوقع أن يخفض القرار لسعر العملة ولكن حدث نوع من الارتياح لدى المستثمرين في أن بيتكوين ستكون موجودة ولن تختفي ولكن ستوجد بشروط وقيود تمنع الاستخدام السيئ.

وأضاف البناو، أن أحد الأسباب أيضاً هو عدم ثقة الأفراد في النظام المالي العالمي والحكومات لا سيما مع تردد الحكومات في التعامل مع كوفيد-19، والمساعدات الضخمة من الحكومات في الاقتصادات لمنع الانهيارات إثر الجائحة، أيضاً ثقة الفرد في البنوك لا سيما مع ما حدث في لبنان، وإمكانية حدوثه في دول أخرى.

وتابع: "أيضا من الأسباب جيل الشباب الحالي الذي يعرف البيتكوين بينما لا يعرف الذهب، وبالتالي يفضلون العملة الرقمية، سبب آخر هو اقتراب الكميات المصدرة للبيتكوين من الحد الأقصى لها وهو 21 مليون عملة بيتكوين، الآن وصلنا إلى 18.5 مليون عملة مصدرة، وبالتالي يتبقى 2.5 مليون عملة فقط عن الحد الأقصى".

وأشار إلى تأثر العملة بالإيجاب نتيجة إعلان شركات عالمية للاستثمار في بيتكوين، وإعلان شركات تحويلات مالية التعامل بالبيتكوين، وتغيير جي بي مورغان وجهة نطره بالإيجاب تجاه البيتكوين.

وقال كبير مستشاري MAG للاستشارات، إن بيتكوين تستخدم الآن كوسيلة لتخزين القيمة مثل الذهب مع عدم وجود بديل لها، لافتا إلى أن الحكومات تحارب كل بديل لعملة بيتكوين، مثل ليبرا وبعد هجوم الحكومة الأميركية عليها أدى إلى تغيير في العملة وسوف تخرج بشكل مختلف عن بيتكوين.

وتوقع البناو استمرار ارتفاع بيتكوين في 2021.

يذكر أن عملة بيتكوين ارتفعت بنسبة 307% خلال 2020، من 3800 دولار أدنى مستوى هذا العام إلى نحو 29 ألف دولار حالياً.