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تخطى موكيش أمباني..هذا أغنى رجل في آسيا في 2020!

توشنغ شاشان
تشونغ شاشان
ثروات

تخطى موكيش أمباني..هذا أغنى رجل في آسيا في 2020!

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دبي - العربية.نت

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نادراً ما تستشهد الصحافة بآرائه إلا أن أسهم شركاته ارتفعت بنسب صاروخية خلال العام الحالي، حيث شهد سهم شركة "وانداي" المملوكة للملياردير الصيني، تشونغ شانشان، ارتفاعاً بنسبة 2000% خلال عام 2020.

ارتفع صافي قيمة تشونغ 70.9 مليار دولار هذا العام إلى 77.8 مليار دولار، مما يجعله الشخص الأغنى الحادي عشر على هذا الكوكب، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حيث تعد واحدة من أسرع تراكمات الثروة في التاريخ.

تشونغ، البالغ من العمر 66 عاماً ليس لديه اهتمامات بالسياسة أو مصالح تجارية متشابكة مع العائلات الغنية الأخرى في آسيا، مثل أقطاب شركات العقارات، وهو ما جعله معروفا محلياً في الصين باسم "الذئب الوحيد".

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وطرح تشونغ، شركة بكين وانتاي للصيدلة البيولوجية المتخصصة في صناعة اللقاحات في أبريل، والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 2000%، حيث تعمل الشركة على تطوير لقاح لفيروس "كورونا"، كما أصبحت شركة "نونغفو سبرينغ" لتصنيع المياة الغازية واحدة من أكثر الشركات شهرة في هونغ كونغ بعدما قفزت أسهمها بنسبة 155% منذ ترسيمها، وكلاهما مملوك لتشونغ.

ولم تتراجع ثروة الملياردير الهندي موكيش أمباني، رغم تراجعه في الترتيب للمرتبة الثانية بين أثرياء آسيا، حيث قاد عقد صفقات لتحويل تكتله "ريلاينس إندستريز ليمتد" إلى عملاق للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية إلى ارتفاع ثروته إلى 76.9 مليار دولار بزيادة 18.3 مليار دولار عن العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مليارديرات أسيا
مليارديرات أسيا
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