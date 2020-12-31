انخفض صافي ثروة "جاك ما" بنحو 11 مليار دولار منذ نهاية أكتوبر مع تكثيف الصين لتدقيق إمبراطوريته، ضمن مراجعة لشركات التكنولوجية العملاقة في البلاد.

انخفضت ثروة مدرس اللغة الإنجليزية السابق البالغ من العمر 56 عاماً، من ذروتها البالغة 61.7 مليار دولار هذا العام، حيث كان على مرمى حجر من استعادة لقب أغنى شخص في آسيا، قبل أن تهبط ثروته إلى 50.9 مليار دولار ليحتل المرتبة 25 عالمياً على مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

وتجبر الرقابة الحكومية المتزايدة المستثمرين على إعادة التفكير في ممتلكاتهم بعد أن أدى الطلب الهائل على الخدمات عبر الإنترنت الناجم عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى ارتفاع هذه الأسهم في وقت سابق من هذا العام.

في الأسابيع الأخيرة، خسر عمالقة التكنولوجيا في الصين مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية، حيث تراجعت شركة "تينسنت" بنسبة 15% من أوائل نوفمبر، وانخفضت Meituan ، عملاق توصيل الطعام التابع لشركة Wang Xing ، بنحو 20% الشهر الماضي، كما تراجعت شهادات الإيداع الأميركية لشركة "علي بابا" بأكثر من 25% من أواخر أكتوبر.

بدأت مشاكل الملياردير جاك ما عندما كان يستعد لطرح مجموعة النملة – الذراع المالية للمجموعة، حيث تم سحب الشركة مرة أخرى بسبب تعديلات تنظيمية.

وبلغ تقييم الاكتتاب العام لمجموعة النملة عند 35 مليار دولار كأكبر طرح في التاريخ، مع تخطي قيمة الشركة أكثر من 350 مليار دولار.

صورة مضيئة

على الرغم من التراجع الأخير، تمكن أباطرة الإنترنت في الصين جميعًا من زيادة ثرواتهم مع ارتفاع أسهم شركاتهم في وقت سابق من هذا العام. حقق المليارديرات الـ 21 في مجال التكنولوجيا الذين يتتبعهم مؤشر بلومبرغ في البلاد 187 مليار دولار في عام 2020. وحتى صافي ثروة "جاك ما" ارتفع 4.3 مليار دولار.