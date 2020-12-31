قال عبدالله الدايل المؤسس والرئيس التنفيذي في قيود، إن الميزة التنافسية لقيود تكمن في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها المحاسبية والمالية اليومية، مع إمكانية الوصول إلى أدوات فعالة لإعداد التقارير والتحليلات في أقل وقت ممكن".

وأكد الدايل في لقاء مع "العربية": "أن أهم ما يميز البرنامج هو سهولة الاستخدام من خلال تبسيط الفهم المالي لرواد الأعمال المبتدئين في إدارة منشأتهم، بالإضافة لتعاون الدولة مع البنوك في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل أنواع الدعم الملائم لكن تبقى عملية تجهيز القوائم المالية عائقاً لديهم، بالإضافة للتكلفة المرتفعة للبرامج المتاحة والتي عادة ما تتطلب فهما متعمقا للمستخدم".

وأضاف الدايل "وفرنا لرواد الأعمال خيارا ملائما وسهل الاستخدام لحفظ البيانات بمبالغ رمزية بمجرد اشتراكهم في "قيود"، بالإضافة لخاصية متابعة الأعمال والمشاريع".

وكانت قد أعلنت شركة قيود السعودية أمس عن حصولها على جولة استثمارية بقيمة 2.1 مليون دولار (7.87 مليون ريال سعودي)، بقيادة شركة Merak Capital، ومشاركة مستثمرين آخرين.

وتعد "قيود" مزود برمجيات محاسبة قائمة على الحوسبة السحابية، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والمنطقة، على إدارة عملياتهم المحاسبية والمالية اليومية، مع توفير أدوات تحليل التقارير المالية.

وبحسب عبد الله التمامي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"Merak Capital"، تنفق الشركات 6.4 مليار دولار سنويًا على برامج المحاسبة على الصعيد الدولي، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

أما محلياً فيتجاوز السوق المباشر لبرامج المحاسبة 500 مليون دولار وينمو بأكثر من 13% سنويًا.