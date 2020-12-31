  • مباشر
اللغة

رئيس "قيود" للعربية: وفرنا للشركات أسهل برنامج محاسبي

شركات

رئيس "قيود" للعربية: وفرنا للشركات أسهل برنامج محاسبي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عبدالله الدايل المؤسس والرئيس التنفيذي في قيود، إن الميزة التنافسية لقيود تكمن في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها المحاسبية والمالية اليومية، مع إمكانية الوصول إلى أدوات فعالة لإعداد التقارير والتحليلات في أقل وقت ممكن".

وأكد الدايل في لقاء مع "العربية": "أن أهم ما يميز البرنامج هو سهولة الاستخدام من خلال تبسيط الفهم المالي لرواد الأعمال المبتدئين في إدارة منشأتهم، بالإضافة لتعاون الدولة مع البنوك في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل أنواع الدعم الملائم لكن تبقى عملية تجهيز القوائم المالية عائقاً لديهم، بالإضافة للتكلفة المرتفعة للبرامج المتاحة والتي عادة ما تتطلب فهما متعمقا للمستخدم".

وأضاف الدايل "وفرنا لرواد الأعمال خيارا ملائما وسهل الاستخدام لحفظ البيانات بمبالغ رمزية بمجرد اشتراكهم في "قيود"، بالإضافة لخاصية متابعة الأعمال والمشاريع".

5 عوامل تحدد توجهات أسواق النفط في 2021... ما هي؟ قصص خاصة النفط 5 عوامل تحدد توجهات أسواق النفط في 2021... ما هي؟

وكانت قد أعلنت شركة قيود السعودية أمس عن حصولها على جولة استثمارية بقيمة 2.1 مليون دولار (7.87 مليون ريال سعودي)، بقيادة شركة Merak Capital، ومشاركة مستثمرين آخرين.

وتعد "قيود" مزود برمجيات محاسبة قائمة على الحوسبة السحابية، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والمنطقة، على إدارة عملياتهم المحاسبية والمالية اليومية، مع توفير أدوات تحليل التقارير المالية.

وبحسب عبد الله التمامي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"Merak Capital"، تنفق الشركات 6.4 مليار دولار سنويًا على برامج المحاسبة على الصعيد الدولي، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

أما محلياً فيتجاوز السوق المباشر لبرامج المحاسبة 500 مليون دولار وينمو بأكثر من 13% سنويًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحرريين

تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور
هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين
بعد تصريحات عن شأن داخلي.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بعد تصريحات عن شأن داخلي.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد