نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل وبمشاركة ثلاثة بنوك هي بنك الإسكندرية، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس، في إبرام عقد قرض معبري بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية.

وفي بيان، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن عقد التمويل الذي يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء ابو قير الجديد بالإسكندرية، والذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي.

وأشار إلى أن الموانئ تمثل أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، خاصة وأنها المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.

وكشف رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، عن اهتمام مصرفه بتمويل كافة المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات.

وأكد أن التمويل المعبري يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية التي تقوم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة 19 مليار جنيه، أما اعمال التكريك فتقوم بها شركة "ديمي" البلجيكية بقيمة 9 مليار جنيه وسيتم تمويلها من بنوك أجنبية، وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حصص البنوك المشاركة في التمويل تتمثل في 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري و 450 مليون جنيه لبنك الأسكندرية، و 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات، و 500 مليون جنيه لبنك قناة السويس. لافتاً إلى أن هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بقيمة 12.7 مليار جنيه.