  • مباشر
اللغة

تعرف على قائمة أكثر 10 أسهم نشاطاً ببورصة مصر

بورصة مصر مناسبة
بورصة مصر
البورصة المصرية

تعرف على قائمة أكثر 10 أسهم نشاطاً ببورصة مصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تصدر سهم "المجموعة المصرية العقارية" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الأخير من العام 2020، بحجم تداول بلغ 26.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول بلغت نحو 240 مليون جنيه.

وفي المركز الثاني جاء سهم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداولات بلغ 397.6 مليون ورقة، وقيمة تداول بنحو 218.8 مليون جنيه.

جاء في المركز الثالث البنك التجاري الدولي – مصر بحجم تداول بلغ 3.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 215.9 مليون جنيه.

وحل سهم شركة "دايس للملابس الجاهزة" في المركز الرابع بحجم تداول 117.5 مليون ورقة وبقيمة تداول بلغت نحو 199 مليون جنيه، تلاه سهم "حديد عز" في المركز الخامس بحجم تداول 18.1 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت نحو 189.1 مليون جنيه.

خسائر عنيفة ومفاجئة تضرب بورصة مصر.. كم فقدت الأسهم؟ أسواق المال البورصة المصرية خسائر عنيفة ومفاجئة تضرب بورصة مصر.. كم فقدت الأسهم؟

وفي المركز السادس جاء سهم شركة "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 19.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 187.3 مليون جنيه.

وجاء سهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر" في المركز السابع بحجم تداول 56.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 179.9 مليون جنيه.

أما سهم الشركة العربية لحليج الأقطان فقد جاء في المركز الثامن بحجم تداول 54.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 174.2 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاء سهم شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 17.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 158.4 مليون جنيه.

وحلت شركة "الإسماعيلية مصر للدواجن" في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 17.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت نحو 144.9 مليون جنيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية
هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب

الأكثر قراءة

قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة
قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
وفاة كاتب السيناريو المصري وحيد حامد بعد أزمة صحية وفاة كاتب السيناريو المصري وحيد حامد بعد أزمة صحية
زياد النخالة: سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح لغزة زياد النخالة: سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح لغزة

قبل أن تذهب

دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا
دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا

اكتشف المزيد