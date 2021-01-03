قال الرئيسُ التنفيذي لشركة اتصالات مصر، حازم متولي، إن الترددات التي حصلت عليها شركته تبلغ قيمتها 325 مليون دولار وسيتم سدادُها خلال عامين.

وأضاف في تصريحات للعربية أن الترددات سيكون لها تأثير جيد على نقل البيانات بالشركة، كما أن الترددات الجديدة ستكون مصحوبة باستثمارات كبيرة في الشبكة لشراء المعدات لهذه الترددات.

وتوقع أن تبلغ استثمارات الشركة خلال العام الجاري نحو 4 مليارات جنيه (252.5 مليار دولار).

وقال إن جائحة كورونا أدت إلى إقبال كبير على خدمة نقل البيانات، في الوقت الذي تراجع فيه الإقبال على خدمات التجوال بعد تراجع حركة السفر.

وشهِد وزيرُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، توقيعَ ثلاث اتفاقيات لتخصيصِ النطاقات الترددية الجديدة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

وقال الوزيرُ في حديثٍ مع العربية إن النطاقات الترددية الجديدة التي تم منحُها لشركات المحمول تتجاوز قيمتها 1.17 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستعكس جودة خدمات الشركات، مؤكدا على أنه في حال احتياج الشركات لترددات جديدة سيتم طرحها، وهي سياسة ثابتة تتبعها الوزارة.