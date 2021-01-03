قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عادل حامد، إن شركته لديها خطة تطويرية داخل مصر وخارجها العام الجاري.

وأضاف في تصريحات للعربية أن حجم استثمارات شركته بلغت 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، كما تتوقع ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن جائحة كورونا زادت مسؤوليات الشركة لتقديم خدمة بصورة أفضل. وكشف أن الشركة حصلت على ترددات بقيمة 305 ملايين دولار.

وشهِد وزيرُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، توقيعَ ثلاث اتفاقيات لتخصيصِ النطاقات الترددية الجديدة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

وقال الوزيرُ في حديثٍ مع العربية إن النطاقات الترددية الجديدة التى تم منحُها لشركات المحمول تتجاوز قيمتها 1.17 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستعكس جودة خدمات الشركات، مؤكدا على أنه في حال احتياج الشركات لترددات جديدة سيتم طرحها، وهي سياسة ثابتة تتبعها الوزارة.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات "We"، تحقيق إيرادات مجمعة بلغت نحو 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية.

ووفق نتائج أعمال الشركة، فقد بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 5 مليارات جنيه محققة هامش ربح قدره 34%.