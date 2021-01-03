شهِد وزيرُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، توقيعَ ثلاث اتفاقيات لتخصيصِ النطاقات الترددية الجديدة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

وقال الوزيرُ في حديثٍ مع العربية إن النطاقات الترددية الجديدة التى تم منحُها لشركات المحمول تتجاوز قيمتها 1.17 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستعكس جودة خدمات الشركات، مؤكدا على أنه في حال احتياج الشركات لترددات جديدة سيتم طرحها، وهي سياسة ثابتة تتبعها الوزارة.

وفي تصريحات سابقة للعربية، قال طلعت إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نما بنسبة 15% العام المالي الماضي، ويمثل 4.4% من الناتج القومي الإجمالي صعودا من نسبة 4%.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف نمو هذا القطاع بما لا يقل عن نسبة 16%، على أن يساهم بنسبة 8% من الاقتصاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي عام 2019/2020 ناتجا محليا يقدر بنحو 108 مليارات جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو 15% ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.