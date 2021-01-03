تعهدت الصين يوم السبت بالرد على شطب بورصة نيويورك 3 شركات اتصالات عملاقة بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر.

وقالت وزارة التجارة في بيان لها إن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم"، وفقا لصحيفة غلوبال تايمز الحكومية.

وصرحت بورصة نيويورك يوم الخميس أنها ستشطب شركة تشاينا تيليكوم المحدودة وتشاينا موبايل المحدودة وتشاينا يونيكوم هونغ كونغ المحدودة، بعد توقيع ترمب على أمر في نوفمبر يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات التي زعم أنها مرتبطة بالجيش الصيني.

سيسري حظر الاستثمار في 11 يناير، قبل أيام فقط من موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وفقاً لبورصة نيويورك، سيتم تعليق التداول في الشركات الثلاث على الأرجح في أقرب وقت ممكن في الفترة من 7 يناير و حتى 11 يناير، بحسب ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت".

وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن الولايات المتحدة "تسيء استخدام الأمن القومي وتستخدم سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية"، وأضافت أن هذه الخطوة "لا تتماشى مع قواعد ومنطق السوق، والتي لا تضر فقط بالحقوق المشروعة للشركات الصينية، ولكن مصالح المستثمرين في البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وتابعت: "نأمل أن تعمل الولايات المتحدة والصين معًا لخلق بيئة أعمال عادلة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للشركات والمستثمرين، من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مسارها الصحيح".

من غير المتوقع أن يغير بايدن العلاقات الأميركية الصينية بشكل كبير، وقال يوم الاثنين إنه "سيحاسب الحكومة الصينية على انتهاكاتها في التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والجبهات الأخرى".